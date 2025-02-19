https://ria.ru/20250219/kallas-2000218319.html

Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США

Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США - РИА Новости, 19.02.2025

Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США

Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:40:00+03:00

2025-02-19T09:40:00+03:00

2025-02-19T11:24:00+03:00

в мире

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юрий ушаков

кайя каллас

сергей лавров

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия выглядит победительницей на фоне переговоров с США в Эр-Рияде, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv. "Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция: "сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим", — подчеркнула она.По ее мнению, если сделку по Украине согласуют без одобрения ЕС, она "не будет реализована".Кроме того, Каллас призвала сосредоточиться на укреплении позиций ВСУ на поле боя.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000126046.html

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html

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в мире, россия, сша, саудовская аравия, юрий ушаков, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, украина