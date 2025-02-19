https://ria.ru/20250219/iran-2000336513.html

Иран может начать искать новых союзников, заявил эксперт

Иран может начать искать новых союзников, заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025

Иран может начать искать новых союзников, заявил эксперт

Иран в свете потенциальной нормализации отношений РФ и США может пойти на поиск новых союзников, не разрывая связи с прежними, а также на активизацию... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:42:00+03:00

2025-02-19T16:42:00+03:00

2025-02-19T16:42:00+03:00

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АЛЖИР, 19 фев - РИА Новости. Иран в свете потенциальной нормализации отношений РФ и США может пойти на поиск новых союзников, не разрывая связи с прежними, а также на активизацию переговоров с Саудовской Аравией, заявил РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Алжира Тауфик Букаида. "Иран начал направлять сигналы о том, что он больше не участвует как основная сила в конфликтах на Ближнем Востоке против своих традиционных соперников, а также намечает новые союзы, не разрывая связи с традиционными союзниками", - считает эксперт. "Ожидаемые изменения в отношениях РФ и США являются серьезным индикатором угроз для Ирана, которые, по мнению Тегерана, исходят от США в период президентского срока Трампа", - отметил Букаида. По мнению эксперта, Иран будет стремиться укрепить свои позиции после того, как утратил значительную часть военного потенциала, его союзники в регионе ослаблены и параллельно Тегеран получает сигналы от Запада, что является "главной целью для Израиля и западных стран". В этой ситуации Тегеран может пойти на интенсификацию переговоров с Саудовской Аравией с целью ослабить давление со стороны западных стран, считает аналитик. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250207/iran-1997910793.html

https://ria.ru/20250212/iran-1998810176.html

https://ria.ru/20250128/iran-1995982555.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, иран