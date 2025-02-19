https://ria.ru/20250219/iran-2000201929.html

Решения США и России не повлияют на ядерный курс Ирана, заявил эксперт

Решения США и России не повлияют на ядерный курс Ирана, заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025

Решения США и России не повлияют на ядерный курс Ирана, заявил эксперт

Потенциальные переговоры между США и РФ по вопросу о заключении соглашения с Тегераном по его ядерной программе никак не повлияют на внешнеполитический курс... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:38:00+03:00

2025-02-19T06:38:00+03:00

2025-02-19T10:42:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Потенциальные переговоры между США и РФ по вопросу о заключении соглашения с Тегераном по его ядерной программе никак не повлияют на внешнеполитический курс Ирана, исламская республика самостоятельно принимает решения по своей ядерной программе, заявил РИА Новости глава иранского Института современных мировых исследований, специалист по внешней политике России на Ближнем востоке Шоиб Бахман. "Иран самостоятельно принимает решения по своей внешней политике и ядерной программе. Хотя Иран имел тесное взаимодействие с Россией в этом отношении, и она справедливо поддерживала интересы и позиции Ирана в последние годы, но в то же время оценка позиций России также показывает, что Москва резко критиковала отношение к СВПД со стороны США и никоим образом не взяла на себя обязательство достичь соглашения или принять какое-либо политическое решение по этому поводу", - сказал эксперт. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250219/iran-2000200484.html

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в мире, россия, иран, сша, дональд трамп, юрий ушаков, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций