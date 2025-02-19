Рейтинг@Mail.ru
Решения США и России не повлияют на ядерный курс Ирана, заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 19.02.2025 (обновлено: 10:42 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/iran-2000201929.html
Решения США и России не повлияют на ядерный курс Ирана, заявил эксперт
Решения США и России не повлияют на ядерный курс Ирана, заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025
Решения США и России не повлияют на ядерный курс Ирана, заявил эксперт
Потенциальные переговоры между США и РФ по вопросу о заключении соглашения с Тегераном по его ядерной программе никак не повлияют на внешнеполитический курс... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:38:00+03:00
2025-02-19T10:42:00+03:00
в мире
россия
иран
сша
дональд трамп
юрий ушаков
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000231076_99:450:2785:1961_1920x0_80_0_0_bd745d8ec2b8c80385bbba3801562f1c.jpg
ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Потенциальные переговоры между США и РФ по вопросу о заключении соглашения с Тегераном по его ядерной программе никак не повлияют на внешнеполитический курс Ирана, исламская республика самостоятельно принимает решения по своей ядерной программе, заявил РИА Новости глава иранского Института современных мировых исследований, специалист по внешней политике России на Ближнем востоке Шоиб Бахман. "Иран самостоятельно принимает решения по своей внешней политике и ядерной программе. Хотя Иран имел тесное взаимодействие с Россией в этом отношении, и она справедливо поддерживала интересы и позиции Ирана в последние годы, но в то же время оценка позиций России также показывает, что Москва резко критиковала отношение к СВПД со стороны США и никоим образом не взяла на себя обязательство достичь соглашения или принять какое-либо политическое решение по этому поводу", - сказал эксперт. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250219/iran-2000200484.html
https://ria.ru/20250219/yaponiya-2000201300.html
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000231076_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_ac6ab33c2b215b3dac90d285e80061c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, сша, дональд трамп, юрий ушаков, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Иран, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций
Решения США и России не повлияют на ядерный курс Ирана, заявил эксперт

Ученый Бахман: решения США и России не повлияют на ядерную программу Ирана

© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlКатер КСИР в Персидском заливе недалеко от атомной электростанции "Бушер"
Катер КСИР в Персидском заливе недалеко от атомной электростанции Бушер - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Катер КСИР в Персидском заливе недалеко от атомной электростанции "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Потенциальные переговоры между США и РФ по вопросу о заключении соглашения с Тегераном по его ядерной программе никак не повлияют на внешнеполитический курс Ирана, исламская республика самостоятельно принимает решения по своей ядерной программе, заявил РИА Новости глава иранского Института современных мировых исследований, специалист по внешней политике России на Ближнем востоке Шоиб Бахман.
"Иран самостоятельно принимает решения по своей внешней политике и ядерной программе. Хотя Иран имел тесное взаимодействие с Россией в этом отношении, и она справедливо поддерживала интересы и позиции Ирана в последние годы, но в то же время оценка позиций России также показывает, что Москва резко критиковала отношение к СВПД со стороны США и никоим образом не взяла на себя обязательство достичь соглашения или принять какое-либо политическое решение по этому поводу", - сказал эксперт.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Иран приветствует переговоры России и США по Украине, заявил эксперт
06:09
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Япония внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, заявили в Токио
06:24
 
В миреРоссияИранСШАДональд ТрампЮрий УшаковСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала