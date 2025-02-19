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Иран приветствует переговоры России и США по Украине, заявил эксперт
Иран приветствует переговоры России и США по Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025
Иран приветствует переговоры России и США по Украине, заявил эксперт
Иранская сторона будет приветствовать переговоры РФ и США по прекращению военного конфликта на Украине, и, со своей стороны, может оказать помощь в этом... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T06:09:00+03:00
2025-02-19T06:09:00+03:00
2025-02-19T06:09:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Иранская сторона будет приветствовать переговоры РФ и США по прекращению военного конфликта на Украине, и, со своей стороны, может оказать помощь в этом вопросе, заявил РИА Новости глава иранского Института современных мировых исследований, специалист по внешней политике России на Ближнем востоке Шоиб Бахман. "Если война на Украине действительно достигнет определенного конца, Иран, вероятно, поддержит этот вопрос, поскольку он уже заявлял в прошлом, что хочет прекратить войну на Украине любой ценой, и со своей стороны также приложит усилия в этом направлении", - сказал иранский русист. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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в мире, россия, украина, сша, юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Иран приветствует переговоры России и США по Украине, заявил эксперт
Ученый Бахман: Иран приветствует переговоры России и США по Украине