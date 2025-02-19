https://ria.ru/20250219/investory-2000398529.html

Западные инвесторы полны оптимизма по поводу российского рынка, пишут СМИ

Западные инвесторы полны оптимизма по поводу российского рынка, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2025

Западные инвесторы полны оптимизма по поводу российского рынка, пишут СМИ

Западные инвесторы полны оптимизма относительно возможного возвращения на российский рынок, при этом их энтузиазм не может смягчить даже угроза ухудшения... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:27:00+03:00

2025-02-19T20:27:00+03:00

2025-02-19T20:27:00+03:00

россия

сша

москва

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Западные инвесторы полны оптимизма относительно возможного возвращения на российский рынок, при этом их энтузиазм не может смягчить даже угроза ухудшения отношений между США и ЕС, сообщает газета New York Times. Издание отмечает, что на фоне переговоров о завершении украинского конфликта, европейские лидеры были "либо ошеломлены, либо в ярости". Но инвесторы все более оптимистично настроены относительно в отношении российского бизнеса, особенно после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что в этом месяце он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. "Даже угроза ухудшения отношений между США и Европой, включая возможные пошлины в размере около 25% на автомобили и полупроводники, похоже, не может смягчить этот энтузиазм", - пишет издание. Тем не менее, отмечается, что риски все еще могут быть слишком высоки для большинства западных компаний. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250218/kompanii-1999956085.html

https://ria.ru/20250217/vozvraschenie-1999758852.html

https://ria.ru/20241219/putin--1990088235.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, в мире