Западные инвесторы полны оптимизма по поводу российского рынка, пишут СМИ
NYT: западные инвесторы настроены на возвращение на российский рынок
Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Западные инвесторы полны оптимизма относительно возможного возвращения на российский рынок, при этом их энтузиазм не может смягчить даже угроза ухудшения отношений между США и ЕС, сообщает газета New York Times.
Издание отмечает, что на фоне переговоров о завершении украинского конфликта, европейские лидеры были "либо ошеломлены, либо в ярости". Но инвесторы все более оптимистично настроены относительно в отношении российского бизнеса, особенно после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что в этом месяце он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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"Даже угроза ухудшения отношений между США и Европой, включая возможные пошлины в размере около 25% на автомобили и полупроводники, похоже, не может смягчить этот энтузиазм", - пишет издание.
Тем не менее, отмечается, что риски все еще могут быть слишком высоки для большинства западных компаний.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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