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Западные инвесторы полны оптимизма по поводу российского рынка, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2025
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20:27 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/investory-2000398529.html
Западные инвесторы полны оптимизма по поводу российского рынка, пишут СМИ
Западные инвесторы полны оптимизма по поводу российского рынка, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2025
Западные инвесторы полны оптимизма по поводу российского рынка, пишут СМИ
Западные инвесторы полны оптимизма относительно возможного возвращения на российский рынок, при этом их энтузиазм не может смягчить даже угроза ухудшения... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:27:00+03:00
2025-02-19T20:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Западные инвесторы полны оптимизма относительно возможного возвращения на российский рынок, при этом их энтузиазм не может смягчить даже угроза ухудшения отношений между США и ЕС, сообщает газета New York Times. Издание отмечает, что на фоне переговоров о завершении украинского конфликта, европейские лидеры были "либо ошеломлены, либо в ярости". Но инвесторы все более оптимистично настроены относительно в отношении российского бизнеса, особенно после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что в этом месяце он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. "Даже угроза ухудшения отношений между США и Европой, включая возможные пошлины в размере около 25% на автомобили и полупроводники, похоже, не может смягчить этот энтузиазм", - пишет издание. Тем не менее, отмечается, что риски все еще могут быть слишком высоки для большинства западных компаний. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, в мире
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, В мире
Западные инвесторы полны оптимизма по поводу российского рынка, пишут СМИ

NYT: западные инвесторы настроены на возвращение на российский рынок

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Западные инвесторы полны оптимизма относительно возможного возвращения на российский рынок, при этом их энтузиазм не может смягчить даже угроза ухудшения отношений между США и ЕС, сообщает газета New York Times.
Издание отмечает, что на фоне переговоров о завершении украинского конфликта, европейские лидеры были "либо ошеломлены, либо в ярости". Но инвесторы все более оптимистично настроены относительно в отношении российского бизнеса, особенно после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что в этом месяце он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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"Даже угроза ухудшения отношений между США и Европой, включая возможные пошлины в размере около 25% на автомобили и полупроводники, похоже, не может смягчить этот энтузиазм", - пишет издание.
Тем не менее, отмечается, что риски все еще могут быть слишком высоки для большинства западных компаний.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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