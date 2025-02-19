https://ria.ru/20250219/gripp-2000195792.html

Эксперт считает, что заболеваемость гриппа запаздывает из-за теплой зимы

Эксперт считает, что заболеваемость гриппа запаздывает из-за теплой зимы - РИА Новости, 19.02.2025

Эксперт считает, что заболеваемость гриппа запаздывает из-за теплой зимы

Пик заболеваемости гриппом в России в этом сезоне запаздывает на несколько недель, возможно, из-за аномально теплой зимы, однако расслабляться не стоит до... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:47:00+03:00

2025-02-19T04:47:00+03:00

2025-02-19T04:47:00+03:00

общество

россия

сергей нетесов

российская академия наук

новосибирский государственный университет

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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Пик заболеваемости гриппом в России в этом сезоне запаздывает на несколько недель, возможно, из-за аномально теплой зимы, однако расслабляться не стоит до середины марта, считает заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость гриппом на удивление значительно снизилась, по крайне мере до середины февраля. Если смотреть на кривые заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2024 и 2025 годах, создается впечатление, что в этом году пик заболеваемости гриппом на несколько недель запаздывает. Причины этого пока неизвестны. Существуют разные версии, в том числе аномально теплая зима", - привели РИА Новости слова эксперта в пресс-службе НГУ. Еще одной причиной, по его словам, могло стать увеличение числа людей, прошедших вакцинацию против гриппа в 2024 году, в сравнении с 2023 годом. "Противогриппозные вакцины, которые использовалась летом и осенью прошлого года, показали себя высокоэффективными, вследствие чего заболеваемость упала, но в последние две недели она растет", - рассказал Нетесов. Кроме того, отметил ученый, в этом эпидемиологическом сезоне произошло замещение штаммов вирусов гриппа типа А подтипа H3N2, преобладавшего в прошлом сезоне, на штаммы подтипа H1N1. "Связано это, скорее всего, с появлением сильного популяционного иммунитета против вирусов подтипа H3N2, которым много людей вакцинировалось и немало легко переболело в прошлом сезоне. Но нынешний эпидсезон еще не закончился (его максимум обычно фиксируется в феврале), так что расслабляться не стоит до середины марта, да и подъем заболеваемости именно вирусами гриппа четко наметился в последние две недели, согласно информации с сайта НИИ гриппа в Санкт-Петербурге", - сказал он. Вирусолог рекомендует носить маски в общественных местах, особенно пожилым людям, и стараться не контактировать с больными ОРВИ.

https://ria.ru/20250218/orvi-1999946602.html

https://ria.ru/20250115/vaktsina-1993781193.html

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общество, россия, сергей нетесов, российская академия наук, новосибирский государственный университет