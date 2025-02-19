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В Госдуме рассказали, что ждет Украину в случае отказа от мира - РИА Новости, 19.02.2025
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15:26 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/gosduma-2000310261.html
В Госдуме рассказали, что ждет Украину в случае отказа от мира
В Госдуме рассказали, что ждет Украину в случае отказа от мира - РИА Новости, 19.02.2025
В Госдуме рассказали, что ждет Украину в случае отказа от мира
Украину ждет опасный путь в случае отказа киевского режима принять условия мира и прекратить военный конфликт, заявил депутат Государственной думы от... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:26:00+03:00
2025-02-19T15:26:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Украину ждет опасный путь в случае отказа киевского режима принять условия мира и прекратить военный конфликт, заявил депутат Государственной думы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее на пресс-конференции президент США Дональд Трамп высказал разочарование в связи с тем, что Украина последние три года не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и Соединенных Штатов. Американский президент также указал на низкий уровень популярности Владимира Зеленского у населения и поддержал необходимость провести выборы. "У Киева остались два пути: либо признать Трампа врагом украинского государства и продолжать войну, либо "задвинуть в угол" Зеленского и принять условия мира. Первый путь опасен в самом прямом смысле этого слова, так как США могут очень быстро из "своего парня" сделать Зеленскому образ последнего диктатора Европы, а там не за горами замаячит и истерика про угрозу демократии. Чем это заканчивается, мы видели на примере Югославии и Ирака", - сказал РИА Новости Белик. По словам депутата, киевскому режиму остается склонить голову и терпеливо ждать, вдруг "чего обломится от щедрот победителей". "Президент США четко дал понять, что вся вина за этот конфликт - на киевском режиме, спорить себе дороже выйдет. Зеленский надеялся поторговаться, используя патриотические лозунги, но получил ответ, что скидок нет", - отметил депутат. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию на встрече представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам встречи российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, достижении договоренности совместно решать проблемы и подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983637207.html
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сша, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий белик, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, в мире
США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
В Госдуме рассказали, что ждет Украину в случае отказа от мира

Депутат Белик: Украину ждет опасный путь при отказе Киева принять условия мира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Украину ждет опасный путь в случае отказа киевского режима принять условия мира и прекратить военный конфликт, заявил депутат Государственной думы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее на пресс-конференции президент США Дональд Трамп высказал разочарование в связи с тем, что Украина последние три года не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и Соединенных Штатов. Американский президент также указал на низкий уровень популярности Владимира Зеленского у населения и поддержал необходимость провести выборы.
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Киева остались два пути: либо признать Трампа врагом украинского государства и продолжать войну, либо "задвинуть в угол" Зеленского и принять условия мира. Первый путь опасен в самом прямом смысле этого слова, так как США могут очень быстро из "своего парня" сделать Зеленскому образ последнего диктатора Европы, а там не за горами замаячит и истерика про угрозу демократии. Чем это заканчивается, мы видели на примере Югославии и Ирака", - сказал РИА Новости Белик.
По словам депутата, киевскому режиму остается склонить голову и терпеливо ждать, вдруг "чего обломится от щедрот победителей".
"Президент США четко дал понять, что вся вина за этот конфликт - на киевском режиме, спорить себе дороже выйдет. Зеленский надеялся поторговаться, используя патриотические лозунги, но получил ответ, что скидок нет", - отметил депутат.
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию на встрече представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам встречи российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, достижении договоренности совместно решать проблемы и подготовке новых встреч.
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СШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий БеликДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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