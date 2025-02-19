https://ria.ru/20250219/gosduma-2000194008.html

В Госдуме оценили перспективы возвращения западных компаний в Россию

В Госдуме оценили перспективы возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 19.02.2025

В Госдуме оценили перспективы возвращения западных компаний в Россию

Ушедшим западным компаниям придется приложить усилия для возвращения в Россию, процесс обратного вхождения на рынок потребует значительных инвестиций, заявил... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:00:00+03:00

2025-02-19T04:00:00+03:00

2025-02-19T04:00:00+03:00

экономика

россия

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ушедшим западным компаниям придется приложить усилия для возвращения в Россию, процесс обратного вхождения на рынок потребует значительных инвестиций, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "С точки зрения экономической стратегии, для компаний, покинувших рынок несколько лет назад, процесс обратного вхождения потребует значительных инвестиций. Во-первых, восстановление сетей поставок и логистики потребует новых договорённостей с подрядчиками, которые за это время могли переориентироваться на других партнёров. Во-вторых, маркетинговые усилия потребуют огромных расходов, так как необходимо будет вернуть не только присутствие, но и лояльность аудитории, которая за прошедшее время адаптировалась к альтернативным продуктам", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что приоритет будет отдан компаниям из дружественных юрисдикций, наряду с всесторонней поддержкой отечественных брендов. "Что же касается тех, кто покинул рынок, надеюсь, они извлекут уроки. Им предстоит усвоить новые правила: строгий контроль за соблюдением российского законодательства, обязательства по реинвестированию прибыли в развитие отечественного производства, логистики и ритейла", - подчеркнул парламентарий. По его словам, Россия заинтересована в глубокой интеграции крупных зарубежных компаний с бизнесом не только в торговле, но и выходе на рынки третьих стран совместных продуктов, развитии логистики на основе трансевразийских коридоров. "Возвращение крупных международных брендов на российский рынок неизбежно изменит конкурентный ландшафт, но масштабы этих изменений зависят от нескольких факторов: условий их реинтеграции, готовности местных компаний к защите занятых позиций и возможной государственной политики по отношению к бывшим игрокам", - сообщил Гаврилов. По его мнению, если модели выхода компаний были продуманными, например, работа через франчайзинговые схемы, соглашения с локальными партнёрами или юридически оформленные возможности обратного выкупа активов, они могут вернуться относительно быстро, с минимальными затратами. "Особенно это касается сегментов, где конкуренция не успела сформироваться в полной мере. Например, те компании, чей основной капитал — узнаваемый бренд, смогут достаточно легко восстановить свой статус, используя накопленный за десятилетия потребительский спрос", - добавил он. Депутат отметил, что проблемы возникнут у тех, кто не оставил себе юридических механизмов для возвращения. "В таких случаях возможны два сценария: либо западные компании попытаются выкупить заново занятые помещения и инфраструктуру, что, вероятно, вызовет сопротивление со стороны новых владельцев, либо они будут вынуждены искать совершенно новые площадки, что увеличит издержки и снизит их конкурентоспособность", - считает Гаврилов. По его мнению, стоит учитывать и вопрос государственной политики, если зарубежные компании захотят вернуться на тех же условиях, на которых они работали до ухода, государство может выставить дополнительные регуляторные барьеры: пошлины, квоты, ограничения на рекламу. "В этом случае успех их возвращения окажется под вопросом, так как новые условия могут снизить их ценовую привлекательность. Напротив, если им удастся заручиться политической поддержкой или предложить схемы выгодных налоговых отчислений, они могут рассчитывать на постепенное восстановление позиций", - добавил парламентарий. Он подчеркнул, что устойчивость новых брендов будет зависеть от нескольких факторов. По словам Гаврилова, в категориях, где за этот период сложилась локальная конкуренция, значительная часть новых брендов сможет удержаться, особенно если они выстроили собственное производство и независимую логистику. "Но если они занимали рынок исключительно за счёт отсутствия конкуренции, их позиции окажутся уязвимыми перед международными корпорациями с мощными маркетинговыми бюджетами и узнаваемыми товарными знаками", - добавил он.

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экономика, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф