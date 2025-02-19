https://ria.ru/20250219/glava-2000289889.html

Глава дипломатии ЕС призвала ЮАР "толкать" Россию к миру на Украине

Глава дипломатии ЕС призвала ЮАР "толкать" Россию к миру на Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Глава дипломатии ЕС призвала ЮАР "толкать" Россию к миру на Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшая в среду в ЮАР для развития двусторонних отношений и участия в заседании глав МИД стран "большой двадцатки", начала... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:23:00+03:00

2025-02-19T14:23:00+03:00

2025-02-19T14:23:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибывшая в среду в ЮАР для развития двусторонних отношений и участия в заседании глав МИД стран "большой двадцатки", начала свой визит с беседы с южноафриканским министром иностранных дел Рональдом Ламолой о том, что Африка должна "толкать" Россию к "справедливому и устойчивому" по ее мнению миру на Украине. Ранее Каллас неоднократно призывала продолжать увеличивать поставки оружия Киеву для продолжения боевых действий, несмотря на международные усилия по мирному урегулированию. "Только что встретилась с Рональдом Ламолой в Кептауне… Я сказала своему южноафриканскому коллеге, что африканским партнерам нужно подтолкнуть Россию к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине", - написала Каллас в сети X. Она также напомнила ЮАР, что ЕС "остается надежным и предсказуемым партнером – как для ЮАР, так и для континента". ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. В Москве "формулу мира" Зеленского считают полностью оторванной от реальности. Президент России Владимир Путин заявлял, что так называемая "формула мира", о которой говорят на Западе и на Украине, - это продолжение реализации декрета Зеленского о запрете вести переговоры с Россией, "запретительные требования для переговорного процесса". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "формулу мира", предложенную Зеленским, плодом больного воображения. Ранее ряд африканских государств в 2023 году выступил со своей мирной инициативой по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план африканских стран включал 10 пунктов: конфликт должен быть урегулирован мирным путем; переговоры о мире должны начаться как можно скорее; необходима деэскалация с обеих сторон; должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН; необходимы гарантии безопасности для всех стран; должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран; нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим; должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей; должно быть обеспечено "послевоенное восстановление"; более тесное взаимодействие со странами Африки. Шестнадцатого июня 2023 года делегация африканских стран представила мирный план Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. По итогам переговоров с представителями африканских стран Зеленский отказался рассматривать его, указав, что какие-либо переговоры возможны лишь после "возвращения" Киеву территорий. Он сказал, что не станет "открывать второй том" минских соглашений. После этого Зеленский раскритиковал планы африканской делегации отправиться с визитом в Москву. Семнадцатого июня африканская делегация встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи Путин сообщил, что все основные аспекты проблемы, связанные с разрешением кризиса на Украине, удалось обсудить в деталях. Двадцать девятого июля на полях саммита "Россия - Африка" Путин провел встречу с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике. Путин заявил, что Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине и относится к ним серьезно. Российский лидер также отметил, что ценит подход африканских стран, которые искренне стремятся найти пути разрешения украинского конфликта. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что африканскую мирную инициативу по Украине нужно рассматривать в качестве дополнения к тому, что предпринимается другими странами. Глава МИД РФ Сергей Лавров 20-21 февраля примет участие в Совете министров иностранных дел "большой двадцатки" (G20) в ЮАР.

https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975568007.html

https://ria.ru/20241111/afrika-1982993771.html

https://ria.ru/20240902/ukraina-1970013040.html

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