https://ria.ru/20250219/frantsiya-2000201557.html

Во Франции назвали роль ЕС в соглашении России и США по Украине

Во Франции назвали роль ЕС в соглашении России и США по Украине - РИА Новости, 19.02.2025

Во Франции назвали роль ЕС в соглашении России и США по Украине

Евросоюз и Владимир Зеленский полностью исключены из переговоров РФ и США по Украине, роль ЕС в российско-американском соглашении сведётся к финансированию... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:31:00+03:00

2025-02-19T06:31:00+03:00

2025-02-19T10:36:00+03:00

россия

сша

украина

тьерри мариани

владимир зеленский

сергей лавров

евросоюз

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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Евросоюз и Владимир Зеленский полностью исключены из переговоров РФ и США по Украине, роль ЕС в российско-американском соглашении сведётся к финансированию реконструкции Украины, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. "Я не вижу, как ЕС может продолжать поддерживать Украину. Каково будет место ЕС в этой новой архитектуре на двоих между Россией и США? Я боюсь, что единственная роль, которая достанется ЕС, это финансировать реконструкцию Украины", - сказал политик. По его словам, "главный проигравший – это, в первую очередь, Зеленский, которого полностью исключили из переговоров, а также ЕС, который отсутствует на них, при этом думая, что он незаменим". "Но ЕС сегодня находится в ситуации, где понимает, что делать громкие декларации недостаточно, нужно иметь средства, чтобы их делать - будь то в военном или финансовом плане", - отметил он. По мнению Мариани, текущая ситуация напоминает период между Первой и Второй мировой войной. "После окончания Первой мировой войны французам в рамках Версальского договора обещали репарации. Все говорили: "Германия заплатит". Сейчас все до одного в Европе твердят: "Россия заплатит". Но я думаю, что соглашение, заключенное с американцами, будет в первую очередь направлено на перезапуск экономического сотрудничества. Я готов заключить пари: Россия не заплатит ни копейки (за реконструкцию Украины)", - сказал он. Накануне издание Monde написало, что ЕС должен начать использовать не только доходы от замороженных российских активов, но и их сами для финансирования помощи Украине, что, по словам Мариани, "очень опасная игра". "Во-первых, если в ЕС есть российские активы, то западные активы есть и в России. Во-вторых, это будет полностью незаконно, потому что существует международное право, а официально ЕС никогда не участвовал в войне. Мы три года уже слышим об их использовании, но этого так и не произошло. И я не представляю, как при наличии мирного соглашения мы могли бы продать эти активы", - заключил он. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250219/iran-2000200484.html

https://ria.ru/20250219/frantsiya-2000193811.html

https://ria.ru/20250219/ssha-2000199564.html

https://ria.ru/20250219/turtsiya-2000198475.html

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россия, сша, украина, тьерри мариани, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз