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Евродепутат призвал главу МИД Франции прочитать "Дипломатию для чайников" - РИА Новости, 19.02.2025
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03:53 19.02.2025 (обновлено: 03:54 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/frantsiya-2000193811.html
Евродепутат призвал главу МИД Франции прочитать "Дипломатию для чайников"
Евродепутат призвал главу МИД Франции прочитать "Дипломатию для чайников" - РИА Новости, 19.02.2025
Евродепутат призвал главу МИД Франции прочитать "Дипломатию для чайников"
Слова главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отказе от потенциального разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым свидетельствуют об упадке... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:53:00+03:00
2025-02-19T03:54:00+03:00
россия
сша
москва
сергей лавров
жан-ноэль барро
тьерри мариани
евросоюз
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Слова главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отказе от потенциального разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым свидетельствуют об упадке французской дипломатии, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани, посоветовав министру прочитать "Дипломатию для чайников". Ранее в интервью французскому телеканалу LCI Барро спросили, взял ли бы он трубку, если бы ему позвонил Лавров, на что министр ответил "нет". "Когда вы являетесь министром иностранных дел в тот момент, когда ЕС полностью исключен из переговоров, и вам задают такой вопрос, и вы отвечаете "нет", это нулевой уровень дипломатии. Ему надо подарить книжку "Дипломатия для чайников". Ему необходимо понять, что его роль - это дипломатия, а не заявления предвыборной кампании", - сказал Мариани. Он отметил, что понимает, "почему с тех пор, как Барро является министром, мы потеряли связи с целым рядом африканских стран", и добавил, что ни США, ни Россия сегодня не берут в расчет Европу. "Европа сегодня забывается. Если кто-то из этих собеседников позвонит, нам нужно кинуться к телефону! А они говорят, "я не стану с ними разговаривать". Реакция нашего министра возмутительна", - отметил политик. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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россия, сша, москва, сергей лавров, жан-ноэль барро, тьерри мариани, евросоюз
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Жан-Ноэль Барро, Тьерри Мариани, Евросоюз
Евродепутат призвал главу МИД Франции прочитать "Дипломатию для чайников"

Евродепутат призвал главу МИД Франции Барро прочесть "Дипломатию для чайников"

© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Слова главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отказе от потенциального разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым свидетельствуют об упадке французской дипломатии, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани, посоветовав министру прочитать "Дипломатию для чайников".
Ранее в интервью французскому телеканалу LCI Барро спросили, взял ли бы он трубку, если бы ему позвонил Лавров, на что министр ответил "нет".
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"Когда вы являетесь министром иностранных дел в тот момент, когда ЕС полностью исключен из переговоров, и вам задают такой вопрос, и вы отвечаете "нет", это нулевой уровень дипломатии. Ему надо подарить книжку "Дипломатия для чайников". Ему необходимо понять, что его роль - это дипломатия, а не заявления предвыборной кампании", - сказал Мариани.
Он отметил, что понимает, "почему с тех пор, как Барро является министром, мы потеряли связи с целым рядом африканских стран", и добавил, что ни США, ни Россия сегодня не берут в расчет Европу.
"Европа сегодня забывается. Если кто-то из этих собеседников позвонит, нам нужно кинуться к телефону! А они говорят, "я не стану с ними разговаривать". Реакция нашего министра возмутительна", - отметил политик.
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Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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РоссияСШАМоскваСергей ЛавровЖан-Ноэль БарроТьерри МарианиЕвросоюз
 
 
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