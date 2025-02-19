https://ria.ru/20250219/evropa-2000347596.html

Путин: у ЕС нет оснований для негативной реакции на встречу России и США

Путин: у ЕС нет оснований для негативной реакции на встречу России и США - РИА Новости, 19.02.2025

Путин: у ЕС нет оснований для негативной реакции на встречу России и США

У Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США, американцы продолжают обсуждать с европейцами вопросы Украины, заявил журналистам... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:07:00+03:00

2025-02-19T17:07:00+03:00

2025-02-19T17:31:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. У Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США, американцы продолжают обсуждать с европейцами вопросы Украины, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу", - сказал Путин.Президент отметил, что по украинскому урегулированию США работают со своими европейскими союзниками, все с ними обсуждают.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250219/putin-2000344871.html

https://ria.ru/20250219/putin-2000348601.html

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россия, сша, украина, евросоюз, в мире, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, европа