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Путин: у ЕС нет оснований для негативной реакции на встречу России и США - РИА Новости, 19.02.2025
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17:07 19.02.2025 (обновлено: 17:31 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/evropa-2000347596.html
Путин: у ЕС нет оснований для негативной реакции на встречу России и США
Путин: у ЕС нет оснований для негативной реакции на встречу России и США - РИА Новости, 19.02.2025
Путин: у ЕС нет оснований для негативной реакции на встречу России и США
У Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США, американцы продолжают обсуждать с европейцами вопросы Украины, заявил журналистам... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:07:00+03:00
2025-02-19T17:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. У Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США, американцы продолжают обсуждать с европейцами вопросы Украины, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу", - сказал Путин.Президент отметил, что по украинскому урегулированию США работают со своими европейскими союзниками, все с ними обсуждают.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250219/putin-2000344871.html
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россия, сша, украина, евросоюз, в мире, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, европа
Россия, США, Украина, Евросоюз, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Европа
Путин: у ЕС нет оснований для негативной реакции на встречу России и США

Путин: американцы продолжают обсуждать конфликт на Украине с Европой

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. У Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США, американцы продолжают обсуждать с европейцами вопросы Украины, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«
"Нет оснований для такой реакции на российско-американскую встречу", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы
Вчера, 17:01
Президент отметил, что по украинскому урегулированию США работают со своими европейскими союзниками, все с ними обсуждают.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Посредники в диалоге между Россией и США не нужны, заявил Путин
Вчера, 17:08
 
РоссияСШАУкраинаЕвросоюзВ миреВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровЕвропа
 
 
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