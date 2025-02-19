https://ria.ru/20250219/evropa-2000290892.html

Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой

Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой - РИА Новости, 19.02.2025

Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой

Если Европа по прошествии какого-то времени захочет возобновить отношения с Россией, Москва рассмотрит возможные условия для этого, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:20:00+03:00

2025-02-19T14:20:00+03:00

2025-02-19T14:29:00+03:00

европа

россия

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Если Европа по прошествии какого-то времени захочет возобновить отношения с Россией, Москва рассмотрит возможные условия для этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если по истечении какого-то времени наши западные коллеги одумаются и захотят возобновить отношения, мы посмотрим, на каких условиях это можно будет сделать", - сказал Лавров во время общения с журналистами после выступления в Госдуме на правительственном часе.Но слово, подчеркнул министр, за европейцами, а Россия сейчас даже не думает об этом и занимается укреплением своего государства в интересах своего народа.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

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Ольга Фомченкова

европа, россия, сергей лавров, политика