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Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой - РИА Новости, 19.02.2025
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14:20 19.02.2025 (обновлено: 14:29 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/evropa-2000290892.html
Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой
Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой
Если Европа по прошествии какого-то времени захочет возобновить отношения с Россией, Москва рассмотрит возможные условия для этого, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:20:00+03:00
2025-02-19T14:29:00+03:00
европа
россия
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Если Европа по прошествии какого-то времени захочет возобновить отношения с Россией, Москва рассмотрит возможные условия для этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если по истечении какого-то времени наши западные коллеги одумаются и захотят возобновить отношения, мы посмотрим, на каких условиях это можно будет сделать", - сказал Лавров во время общения с журналистами после выступления в Госдуме на правительственном часе.Но слово, подчеркнул министр, за европейцами, а Россия сейчас даже не думает об этом и занимается укреплением своего государства в интересах своего народа.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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европа, россия, сергей лавров, политика
Европа, Россия, Сергей Лавров, Политика
Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой

Лавров: РФ посмотрит, на каких условиях можно восстановить отношения с Европой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время "Правительственного часа" в Государственной Думе РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время Правительственного часа в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время "Правительственного часа" в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Если Европа по прошествии какого-то времени захочет возобновить отношения с Россией, Москва рассмотрит возможные условия для этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Если по истечении какого-то времени наши западные коллеги одумаются и захотят возобновить отношения, мы посмотрим, на каких условиях это можно будет сделать", - сказал Лавров во время общения с журналистами после выступления в Госдуме на правительственном часе.
Но слово, подчеркнул министр, за европейцами, а Россия сейчас даже не думает об этом и занимается укреплением своего государства в интересах своего народа.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
08:00
 
ЕвропаРоссияСергей ЛавровПолитика
 
 
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