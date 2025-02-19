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В ФРГ призвали ЕС признать беспомощность в разжигании конфликта с Россией - РИА Новости, 19.02.2025
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22:17 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/es-2000412597.html
В ФРГ призвали ЕС признать беспомощность в разжигании конфликта с Россией
В ФРГ призвали ЕС признать беспомощность в разжигании конфликта с Россией - РИА Новости, 19.02.2025
В ФРГ призвали ЕС признать беспомощность в разжигании конфликта с Россией
На фоне прошедших российско-американских переговоров высокого уровня в Эр-Рияде странам ЕС неизбежно придется признать свою беспомощность в разжигании эскалации РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:17:00+03:00
2025-02-19T22:17:00+03:00
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владимир путин
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. На фоне прошедших российско-американских переговоров высокого уровня в Эр-Рияде странам ЕС неизбежно придется признать свою беспомощность в разжигании эскалации с РФ, заявил РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель. "Я поддерживаю прекращение дипломатической войны между США и Россией. Во-первых, это положит конец смертям с обеих сторон украинского конфликта, во-вторых, страны ЕС будут вынуждены признать свою беспомощность в разжигании конфликта без участия США", - сказал Вайель. Политик ожидает, что сначала немецкие политики будут высказываться агрессивно, но со временем, ввиду отсутствия реальных рычагов влияния, их риторика ослабнет. "США должны оттолкнуть такого кандидата в канцлеры, как Мерц, когда речь идет о мирных переговорах, поскольку он – стоящий на пути импотентный подстрекатель войны. Когда жребий будет брошен, его просто поставят перед фактом плана. Если Мерц начнет сопротивляться и не примет процесс или его результат, это приведет к (трансатлантическому) разрыву", - пояснил Вайель, отвечая на недавние слова кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, предположившего такой разрыв на фоне российско-американской встречи в Эр-Рияде. Вайель подчеркнул, что, исключая "Альтернативу для Германии", все крупные партии, представленные в бундестаге, пытались набрать политические очки с помощью милитаристской риторики. "Пока мы не сможем оказывать влияние на министерство иностранных дел или – что маловероятно – другие партии не придут к здравомыслию, Германия будет продолжать блуждать в международной политике как все более незначительный подстрекатель войны", - добавил он. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000014328.html
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в мире, россия, сша, москва, сергей лавров, фридрих мерц, владимир путин, евросоюз, хдс/хсс
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Евросоюз, ХДС/ХСС
В ФРГ призвали ЕС признать беспомощность в разжигании конфликта с Россией

Депутат АдГ: ЕС придется признать беспомощность в разжигании конфликта с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. На фоне прошедших российско-американских переговоров высокого уровня в Эр-Рияде странам ЕС неизбежно придется признать свою беспомощность в разжигании эскалации с РФ, заявил РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.
«
"Я поддерживаю прекращение дипломатической войны между США и Россией. Во-первых, это положит конец смертям с обеих сторон украинского конфликта, во-вторых, страны ЕС будут вынуждены признать свою беспомощность в разжигании конфликта без участия США", - сказал Вайель.
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Госдуме прокомментировали встречу России и США в Эр-Рияде
18 февраля, 11:49
Политик ожидает, что сначала немецкие политики будут высказываться агрессивно, но со временем, ввиду отсутствия реальных рычагов влияния, их риторика ослабнет.
«
"США должны оттолкнуть такого кандидата в канцлеры, как Мерц, когда речь идет о мирных переговорах, поскольку он – стоящий на пути импотентный подстрекатель войны. Когда жребий будет брошен, его просто поставят перед фактом плана. Если Мерц начнет сопротивляться и не примет процесс или его результат, это приведет к (трансатлантическому) разрыву", - пояснил Вайель, отвечая на недавние слова кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, предположившего такой разрыв на фоне российско-американской встречи в Эр-Рияде.
Вайель подчеркнул, что, исключая "Альтернативу для Германии", все крупные партии, представленные в бундестаге, пытались набрать политические очки с помощью милитаристской риторики.
«
"Пока мы не сможем оказывать влияние на министерство иностранных дел или – что маловероятно – другие партии не придут к здравомыслию, Германия будет продолжать блуждать в международной политике как все более незначительный подстрекатель войны", - добавил он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США
Вчера, 09:40
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Германии обвинили ЕС в пассивной роли в переговорах по Украине
17 февраля, 20:30
 
В миреРоссияСШАМоскваСергей ЛавровФридрих МерцВладимир ПутинЕвросоюзХДС/ХСС
 
 
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