ЕС может направить 93 миллиарда евро в оборонный сектор
FT: Евросоюз может перенаправить 93 миллиарда евро в оборонный сектор
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность перенаправить 93 миллиарда евро из неиспользованных средств в рамках Европейского механизма восстановления после пандемии коронавируса (RRF) в оборонный сектор, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Евросоюз рассматривает возможность перенаправить 93 миллиарда евро из неиспользованных средств на восстановление после пандемии в свой оборонный сектор в рамках усилий по увеличению инвестиций и военных расходов", - говорится в материале газеты.
По информации собеседников издания, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула об этой опции на заседании Европейской народной партии (ЕНП) во вторник.
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС мог бы изменить назначение фондов регионального развития, а также упомянула "общеевропейское финансирование" как один из рассматриваемых вариантов.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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