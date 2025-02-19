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В Британии придумали хитрый план по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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03:09 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/britaniya-2000192214.html
В Британии придумали хитрый план по Украине
В Британии придумали хитрый план по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
В Британии придумали хитрый план по Украине
Британия может отправить на Украину свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства страны в рамках миротворческой миссии после завершения... РИА Новости, 19.02.2025
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россия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британия может отправить на Украину свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства страны в рамках миротворческой миссии после завершения конфликта, пишет газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.По данным издания, использование истребителей может рассматриваться Лондоном как альтернатива отправке сухопутных войск на Украину для сокращения сопутствующий расходов."Возглавляемая Великобританией миссия по патрулированию воздушного пространства может быть смоделирована по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии", — говорится в материале.Тем не менее, по словам неназванного британского чиновника, "миссия по патрулированию воздушного пространства" также потребует значительное количество ресурсов, в том числе самолеты и системы противовоздушной обороны.Предполагается, что самолеты будут базироваться в Польше, а такой вариант патрулирования был бы более вероятным, чем бесполетная зона, которая потребует присутствие неба 24 часа в сутки.В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000183894.html
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украина, россия, сша, нато
Украина, Россия, США, НАТО
В Британии придумали хитрый план по Украине

Times: Британия может направить на Украину истребители для патрулирования

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британия может отправить на Украину свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства страны в рамках миротворческой миссии после завершения конфликта, пишет газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.
По данным издания, использование истребителей может рассматриваться Лондоном как альтернатива отправке сухопутных войск на Украину для сокращения сопутствующий расходов.
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«
"Возглавляемая Великобританией миссия по патрулированию воздушного пространства может быть смоделирована по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии", — говорится в материале.
Тем не менее, по словам неназванного британского чиновника, "миссия по патрулированию воздушного пространства" также потребует значительное количество ресурсов, в том числе самолеты и системы противовоздушной обороны.
Предполагается, что самолеты будут базироваться в Польше, а такой вариант патрулирования был бы более вероятным, чем бесполетная зона, которая потребует присутствие неба 24 часа в сутки.
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Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
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Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
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