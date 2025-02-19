В Британии придумали хитрый план по Украине
Times: Британия может направить на Украину истребители для патрулирования
© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Британия может отправить на Украину свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства страны в рамках миротворческой миссии после завершения конфликта, пишет газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.
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"Возглавляемая Великобританией миссия по патрулированию воздушного пространства может быть смоделирована по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии", — говорится в материале.
Тем не менее, по словам неназванного британского чиновника, "миссия по патрулированию воздушного пространства" также потребует значительное количество ресурсов, в том числе самолеты и системы противовоздушной обороны.
Предполагается, что самолеты будут базироваться в Польше, а такой вариант патрулирования был бы более вероятным, чем бесполетная зона, которая потребует присутствие неба 24 часа в сутки.
В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.