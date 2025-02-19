Путин: Россия сообщит друзьям по БРИКС о результатах переговоров с США
Путин: Россия проинформирует друзей по БРИКС о результатах переговоров с США
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия проинформирует своих друзей в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"И мы со своей стороны, без всяких сомнений, проинформируем своих друзей в рамках БРИКС. Мы знаем их заинтересованность в урегулировании российско-украинских отношений, прекращении боевых действий. Мы относимся к их предложениям с уважением. И в самое ближайшее время проинформируем их о результатах российско-американских переговоров", - сказал российский лидер журналистам.
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Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.