https://ria.ru/20250219/briks-2000340958.html

Путин: Россия сообщит друзьям по БРИКС о результатах переговоров с США

Путин: Россия сообщит друзьям по БРИКС о результатах переговоров с США - РИА Новости, 19.02.2025

Путин: Россия сообщит друзьям по БРИКС о результатах переговоров с США

Россия проинформирует своих друзей в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:51:00+03:00

2025-02-19T16:51:00+03:00

2025-02-19T17:05:00+03:00

россия

брикс

владимир путин

дональд трамп

сша

саудовская аравия

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия проинформирует своих друзей в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров, сообщил президент РФ Владимир Путин."И мы со своей стороны, без всяких сомнений, проинформируем своих друзей в рамках БРИКС. Мы знаем их заинтересованность в урегулировании российско-украинских отношений, прекращении боевых действий. Мы относимся к их предложениям с уважением. И в самое ближайшее время проинформируем их о результатах российско-американских переговоров", - сказал российский лидер журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250218/rubio-2000095266.html

https://ria.ru/20250219/peskov-2000245860.html

россия

сша

саудовская аравия

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россия, брикс, владимир путин, дональд трамп, сша, саудовская аравия, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде