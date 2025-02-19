Рейтинг@Mail.ru
Волгоградский губернатор потребовал изменить работу в строительной сфере - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Волгоградская область
 
15:18 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/bocharov-2000308683.html
Волгоградский губернатор потребовал изменить работу в строительной сфере
Волгоградский губернатор потребовал изменить работу в строительной сфере - РИА Новости, 19.02.2025
Волгоградский губернатор потребовал изменить работу в строительной сфере
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе совещания заявил о необходимости изменить подходы к организации работы в строительной отрасли для... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:18:00+03:00
2025-02-19T15:18:00+03:00
волгоградская область
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_0:94:3069:1820_1920x0_80_0_0_cb9a072ea5d699e8d3e2d7756d697f2e.jpg
ВОЛГОГРАД, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе совещания заявил о необходимости изменить подходы к организации работы в строительной отрасли для дальнейшего развития региона и реализации больших проектов. По информации администрации Волгоградской области, Бочаров в среду провел стратегическую сессию, где были рассмотрены итоги работы за 2024 год и планы на этот год в строительной отрасли региона. Ожидается, по данным властей, значительный рост объема строительства, что потребует изменить подход к планированию, проектированию и ведению работ. "Масштабные задачи развития Волгоградской области требуют качественных изменений в организации и проведении строительных работ. Необходимы структурные изменения в строительной отрасли, направленные на повышение ее эффективности, снижение издержек, повышение уровня внутриотраслевой и региональной кооперации и в целом на повышение качества выполняемых строительной отраслью задач", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Так, по информации властей, в ближайшие годы в регионе, например, планируется строительство масштабных гидросооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, новых очистных сооружений на Волге, моста к острову Сарпинский, завершение строительства обхода Волгограда и другие проекты, включая возведение школ и детских садов.
https://ria.ru/20250129/bocharov-1996101359.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953439455_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ec43cb2be96902dd14c6f94c4d86b627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, волгоград, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров
Волгоградский губернатор потребовал изменить работу в строительной сфере

Волгоградский губернатор Бочаров потребовал изменить работу в строительной сфере

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе совещания заявил о необходимости изменить подходы к организации работы в строительной отрасли для дальнейшего развития региона и реализации больших проектов.
По информации администрации Волгоградской области, Бочаров в среду провел стратегическую сессию, где были рассмотрены итоги работы за 2024 год и планы на этот год в строительной отрасли региона. Ожидается, по данным властей, значительный рост объема строительства, что потребует изменить подход к планированию, проектированию и ведению работ.
"Масштабные задачи развития Волгоградской области требуют качественных изменений в организации и проведении строительных работ. Необходимы структурные изменения в строительной отрасли, направленные на повышение ее эффективности, снижение издержек, повышение уровня внутриотраслевой и региональной кооперации и в целом на повышение качества выполняемых строительной отраслью задач", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Так, по информации властей, в ближайшие годы в регионе, например, планируется строительство масштабных гидросооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, новых очистных сооружений на Волге, моста к острову Сарпинский, завершение строительства обхода Волгограда и другие проекты, включая возведение школ и детских садов.
Губернатор Волгоградской Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Глава волгоградского управления капстроительства покинул свой пост
29 января, 13:45
 
Волгоградская областьВолгоградская областьВолгоградАндрей Бочаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала