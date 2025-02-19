https://ria.ru/20250219/bocharov-2000308683.html

Волгоградский губернатор потребовал изменить работу в строительной сфере

Волгоградский губернатор потребовал изменить работу в строительной сфере - РИА Новости, 19.02.2025

Волгоградский губернатор потребовал изменить работу в строительной сфере

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе совещания заявил о необходимости изменить подходы к организации работы в строительной отрасли для... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:18:00+03:00

2025-02-19T15:18:00+03:00

2025-02-19T15:18:00+03:00

волгоградская область

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе совещания заявил о необходимости изменить подходы к организации работы в строительной отрасли для дальнейшего развития региона и реализации больших проектов. По информации администрации Волгоградской области, Бочаров в среду провел стратегическую сессию, где были рассмотрены итоги работы за 2024 год и планы на этот год в строительной отрасли региона. Ожидается, по данным властей, значительный рост объема строительства, что потребует изменить подход к планированию, проектированию и ведению работ. "Масштабные задачи развития Волгоградской области требуют качественных изменений в организации и проведении строительных работ. Необходимы структурные изменения в строительной отрасли, направленные на повышение ее эффективности, снижение издержек, повышение уровня внутриотраслевой и региональной кооперации и в целом на повышение качества выполняемых строительной отраслью задач", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Так, по информации властей, в ближайшие годы в регионе, например, планируется строительство масштабных гидросооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, новых очистных сооружений на Волге, моста к острову Сарпинский, завершение строительства обхода Волгограда и другие проекты, включая возведение школ и детских садов.

https://ria.ru/20250129/bocharov-1996101359.html

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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров