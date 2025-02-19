Волгоградский губернатор потребовал изменить работу в строительной сфере
Волгоградский губернатор Бочаров потребовал изменить работу в строительной сфере
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе совещания заявил о необходимости изменить подходы к организации работы в строительной отрасли для дальнейшего развития региона и реализации больших проектов.
По информации администрации Волгоградской области, Бочаров в среду провел стратегическую сессию, где были рассмотрены итоги работы за 2024 год и планы на этот год в строительной отрасли региона. Ожидается, по данным властей, значительный рост объема строительства, что потребует изменить подход к планированию, проектированию и ведению работ.
"Масштабные задачи развития Волгоградской области требуют качественных изменений в организации и проведении строительных работ. Необходимы структурные изменения в строительной отрасли, направленные на повышение ее эффективности, снижение издержек, повышение уровня внутриотраслевой и региональной кооперации и в целом на повышение качества выполняемых строительной отраслью задач", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Так, по информации властей, в ближайшие годы в регионе, например, планируется строительство масштабных гидросооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, новых очистных сооружений на Волге, моста к острову Сарпинский, завершение строительства обхода Волгограда и другие проекты, включая возведение школ и детских садов.