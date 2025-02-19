https://ria.ru/20250219/blagoveschensk-2000200777.html

В Благовещенске задержали серийного поджигателя машин и киосков

В Благовещенске задержали серийного поджигателя машин и киосков - РИА Новости, 19.02.2025

В Благовещенске задержали серийного поджигателя машин и киосков

Сотрудники УМВД и УФСБ по Амурской области задержали 20-летнего благовещенца, подозреваемого в серии поджогов и уничтожении автомобилей и торговых овощных... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:14:00+03:00

2025-02-19T06:14:00+03:00

2025-02-19T06:14:00+03:00

происшествия

благовещенск

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россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 фев – РИА Новости. Сотрудники УМВД и УФСБ по Амурской области задержали 20-летнего благовещенца, подозреваемого в серии поджогов и уничтожении автомобилей и торговых овощных киосков в Благовещенске, возбуждено девять уголовных дел, сообщает региональное УВМД. По данным ведомства, молодой человек хотел навредить владельцам и начиная с ноября 2024 года умышленно сжег два автомобиля Toyota Allion и Prius с надписями на арабском языке и устроил пожар в двух павильонах, а в пяти других торговых точках разбил молотком уличные витрины. Свои похождения амурчанин снимал на экшен-камеру и выкладывал видео в Telegram-канал. В момент задержания 15 февраля молодой человек оказал сопротивление и попытался скрыться. При обыске у благовещенца изъяли орудия преступлений, маску и методичку по изготовлению самодельных взрывных устройств. "Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму амурского УМВД совместно с представителями УФСБ по Амурской области и сыщиками МУ МВД "Благовещенское" установлен подозреваемый в совершении серии преступлений, связанных с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества на территории областного центра. Двадцатилетний злоумышленник заключен под стражу. В отношении него по ч.ч.1 и 2 ст.167 УК РФ возбуждены и расследуются девять уголовных дел", - говорится в сообщении. Ведётся следствие и выявление дополнительных фактов противоправной деятельности фигуранта, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250218/lnr-2000157338.html

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происшествия, благовещенск, амурская область, россия