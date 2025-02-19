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В аэропорту Барнаула задержали шесть рейсов из-за тумана
В аэропорту Барнаула задержали шесть рейсов из-за тумана - РИА Новости, 19.02.2025
В аэропорту Барнаула задержали шесть рейсов из-за тумана
Шесть рейсов на вылет и три на прилет задержано в аэропорту Барнаула из-за тумана, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:33:00+03:00
2025-02-19T10:33:00+03:00
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происшествия
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БАРНАУЛ, 19 фев – РИА Новости. Шесть рейсов на вылет и три на прилет задержано в аэропорту Барнаула из-за тумана, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "На вылет было задержано шесть рейсов. На прилет задержались S72601 (уходил на запасной в Томск), NW313 (уходил на запасной в Толмачево), FV 6997 (уходил на запасной в Красноярск)", - рассказали в пресс-службе. Ранее аэропорт Барнаула в Telegram-канале предупредил о возможных задержках рейсов из-за тумана, подчеркнув, что воздушная гавань работает в штатном режиме. "Уже большая часть рейсов вылетела. На данный момент готовятся к вылету S72602 Барнаул - Москва, NW314 Барнаул - Санкт-Петербург, FV 6998 Барнаул - Москва", - отметили в пресс-службе.
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происшествия, барнаул, томск, красноярск, толмачево (аэропорт)
Происшествия, Барнаул, Томск, Красноярск, Толмачево (аэропорт)
В аэропорту Барнаула задержали шесть рейсов из-за тумана
В аэропорту Барнаула задержали шесть рейсов по причине тумана