Рейтинг@Mail.ru
Западная политика подавления проводится и в Африке, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 19.02.2025 (обновлено: 21:04 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/afrika-2000403586.html
Западная политика подавления проводится и в Африке, заявила Матвиенко
Западная политика подавления проводится и в Африке, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
Западная политика подавления проводится и в Африке, заявила Матвиенко
Политика подавления, навязываемая Западом, наблюдалась в Грузии, Румынии, Молдавии, такая работа проводится и в Африке, заявила председатель Совета Федерации РФ РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:58:00+03:00
2025-02-19T21:04:00+03:00
в мире
африка
грузия
румыния
европа
валентина матвиенко
россия
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_0:0:766:432_1920x0_80_0_0_72dc8a214d5a930f3ae2c12a119b8589.jpg
АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Политика подавления, навязываемая Западом, наблюдалась в Грузии, Румынии, Молдавии, такая работа проводится и в Африке, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik."Запад ведет свою политику подавления, подчинения своей воле, ведет ее жестко, преследуя только свои национальные интересы, не считаясь ни с суверенными правами того или иного государства, его законодательства, его конституцией, его традициями, культурой. Они жестко навязывают, иногда камуфлируют под видом демократии, жестко навязывают то, как бы они считали нужно развиваться тому или иному государству. И эти сценарии просто ужасны. Недавно мы наблюдали Грузию, Румынию, Молдавию. Такую же работу они и проводят и в Африке, безусловно, когда запрещают африканским государствам сотрудничать с Россией, другие запреты, ограничения", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.Она также отметила, что политика подавления сегодня - это попытки удержать ускользающую от Запада гегемонию и нежелание признать объективные исторические процессы.
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000404315.html
африка
грузия
румыния
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_71:0:702:473_1920x0_80_0_0_e9c029d4a39db179061620818d17383e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, грузия, румыния, европа, валентина матвиенко, россия, дмитрий киселев, совет федерации рф
В мире, Африка, Грузия, Румыния, Европа, Валентина Матвиенко, Россия, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ
Западная политика подавления проводится и в Африке, заявила Матвиенко

Матвиенко: западная политика подавления наблюдается в странах Европы и в Африке

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Политика подавления, навязываемая Западом, наблюдалась в Грузии, Румынии, Молдавии, такая работа проводится и в Африке, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik.
«
"Запад ведет свою политику подавления, подчинения своей воле, ведет ее жестко, преследуя только свои национальные интересы, не считаясь ни с суверенными правами того или иного государства, его законодательства, его конституцией, его традициями, культурой. Они жестко навязывают, иногда камуфлируют под видом демократии, жестко навязывают то, как бы они считали нужно развиваться тому или иному государству. И эти сценарии просто ужасны. Недавно мы наблюдали Грузию, Румынию, Молдавию. Такую же работу они и проводят и в Африке, безусловно, когда запрещают африканским государствам сотрудничать с Россией, другие запреты, ограничения", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
Она также отметила, что политика подавления сегодня - это попытки удержать ускользающую от Запада гегемонию и нежелание признать объективные исторические процессы.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Страны Африки сохранили память о помощи СССР, заявила Матвиенко
Вчера, 21:03
 
В миреАфрикаГрузияРумынияЕвропаВалентина МатвиенкоРоссияДмитрий КиселевСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала