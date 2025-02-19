https://ria.ru/20250219/afrika-2000403586.html

Западная политика подавления проводится и в Африке, заявила Матвиенко

Западная политика подавления проводится и в Африке, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025

Западная политика подавления проводится и в Африке, заявила Матвиенко

Политика подавления, навязываемая Западом, наблюдалась в Грузии, Румынии, Молдавии, такая работа проводится и в Африке, заявила председатель Совета Федерации РФ РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:58:00+03:00

2025-02-19T20:58:00+03:00

2025-02-19T21:04:00+03:00

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Политика подавления, навязываемая Западом, наблюдалась в Грузии, Румынии, Молдавии, такая работа проводится и в Африке, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik."Запад ведет свою политику подавления, подчинения своей воле, ведет ее жестко, преследуя только свои национальные интересы, не считаясь ни с суверенными правами того или иного государства, его законодательства, его конституцией, его традициями, культурой. Они жестко навязывают, иногда камуфлируют под видом демократии, жестко навязывают то, как бы они считали нужно развиваться тому или иному государству. И эти сценарии просто ужасны. Недавно мы наблюдали Грузию, Румынию, Молдавию. Такую же работу они и проводят и в Африке, безусловно, когда запрещают африканским государствам сотрудничать с Россией, другие запреты, ограничения", - сказала она в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.Она также отметила, что политика подавления сегодня - это попытки удержать ускользающую от Запада гегемонию и нежелание признать объективные исторические процессы.

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000404315.html

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в мире, африка, грузия, румыния, европа, валентина матвиенко, россия, дмитрий киселев, совет федерации рф