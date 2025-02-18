https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000176621.html

Зеленский покинул Анкару, передает турецкий СNN

Зеленский покинул Анкару, передает турецкий СNN - РИА Новости, 18.02.2025

Зеленский покинул Анкару, передает турецкий СNN

Владимир Зеленский покинул турецкую столицу - Анкару после трехчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:03:00+03:00

2025-02-18T23:03:00+03:00

2025-02-18T23:03:00+03:00

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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский покинул турецкую столицу - Анкару после трехчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине, передал телеканал СNN Türk. Зеленский прибыл в турецкую столицу в понедельник вечером. Во вторник он провел трехчасовые переговоры с турецким лидером Эрдоганом, перед которыми заявил, что Киев ожидает от Анкары стать одной из стран-гарантов её безопасности. Президент Эрдоган в свою очередь отметил, что инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине совпадают с политикой Анкары на протяжении трех последних лет. Он также выразил готовность турецкой стороны принять переговоры делегаций РФ, США и Украины. "Президент Украины Владимир Зеленский покинул Анкару после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией, прибывшей в Турцию вчера, вылетел из Анкары. Зеленского и его делегацию провожал министр торговли Омер Болат", - передал телеканал.

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000126046.html

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