https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000176621.html
Зеленский покинул Анкару, передает турецкий СNN
Зеленский покинул Анкару, передает турецкий СNN - РИА Новости, 18.02.2025
Зеленский покинул Анкару, передает турецкий СNN
Владимир Зеленский покинул турецкую столицу - Анкару после трехчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:03:00+03:00
2025-02-18T23:03:00+03:00
2025-02-18T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский покинул турецкую столицу - Анкару после трехчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине, передал телеканал СNN Türk. Зеленский прибыл в турецкую столицу в понедельник вечером. Во вторник он провел трехчасовые переговоры с турецким лидером Эрдоганом, перед которыми заявил, что Киев ожидает от Анкары стать одной из стран-гарантов её безопасности. Президент Эрдоган в свою очередь отметил, что инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине совпадают с политикой Анкары на протяжении трех последних лет. Он также выразил готовность турецкой стороны принять переговоры делегаций РФ, США и Украины. "Президент Украины Владимир Зеленский покинул Анкару после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Самолет с Зеленским и сопровождающей его делегацией, прибывшей в Турцию вчера, вылетел из Анкары. Зеленского и его делегацию провожал министр торговли Омер Болат", - передал телеканал.
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000126046.html
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Зеленский покинул Анкару, передает турецкий СNN
СNN Türk: Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с Эрдоганом