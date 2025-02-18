https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000159187.html

В Киеве не хотят, чтобы Эр-Рияд стал хабом переговоров по Украине

В Киеве не хотят, чтобы Эр-Рияд стал хабом переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

В Киеве не хотят, чтобы Эр-Рияд стал хабом переговоров по Украине

Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию поскольку не хочет, чтобы складывалось мнение, что в Эр-Рияде начал работать новый хаб для переговоров об... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:00:00+03:00

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2025-02-18T20:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию поскольку не хочет, чтобы складывалось мнение, что в Эр-Рияде начал работать новый хаб для переговоров об урегулировании на Украине, заявил во вторник советник его офиса Сергей Лещенко. Ранее во вторник Зеленский на фоне переговоров РФ и США в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду официальный визит в Саудовскую Аравию, он перенес его на 10 марта. "Он (Зеленский – ред.) сказал, что отменяет визит в Саудовскую Аравию, чтобы не складывалось мнение, что начал работать новый хаб для переговоров. Украина предлагает Турцию в качестве посредника, но Украина хочет, чтобы за столом переговоров был Евросоюз... президент хочет гарантий", - сказал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, до сих пор гарантий нет, есть только проект соглашения, по которому США хотят половину украинских полезных ископаемых без гарантий обороноспособности, безопасности и независимости Украины. "В Саудовской Аравии была своя переговорная позиция России и Америки. Украина в ней не участвовала, приглашение не получала, о чем они там говорят - это их личные дела. Единственное, очень грустно, что мы видим разрушение трансатлантического единства, которое было свойственно последние годы. Это то изменение в приоритете, векторе, интересов, которое происходит в США", - отметил Лещенко. Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000126046.html

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