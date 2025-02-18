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В Киеве не хотят, чтобы Эр-Рияд стал хабом переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 18.02.2025 (обновлено: 20:11 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000159187.html
В Киеве не хотят, чтобы Эр-Рияд стал хабом переговоров по Украине
В Киеве не хотят, чтобы Эр-Рияд стал хабом переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
В Киеве не хотят, чтобы Эр-Рияд стал хабом переговоров по Украине
Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию поскольку не хочет, чтобы складывалось мнение, что в Эр-Рияде начал работать новый хаб для переговоров об... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:00:00+03:00
2025-02-18T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
саудовская аравия
россия
владимир зеленский
сергей лещенко
юрий ушаков
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию поскольку не хочет, чтобы складывалось мнение, что в Эр-Рияде начал работать новый хаб для переговоров об урегулировании на Украине, заявил во вторник советник его офиса Сергей Лещенко. Ранее во вторник Зеленский на фоне переговоров РФ и США в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду официальный визит в Саудовскую Аравию, он перенес его на 10 марта. "Он (Зеленский – ред.) сказал, что отменяет визит в Саудовскую Аравию, чтобы не складывалось мнение, что начал работать новый хаб для переговоров. Украина предлагает Турцию в качестве посредника, но Украина хочет, чтобы за столом переговоров был Евросоюз... президент хочет гарантий", - сказал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, до сих пор гарантий нет, есть только проект соглашения, по которому США хотят половину украинских полезных ископаемых без гарантий обороноспособности, безопасности и независимости Украины. "В Саудовской Аравии была своя переговорная позиция России и Америки. Украина в ней не участвовала, приглашение не получала, о чем они там говорят - это их личные дела. Единственное, очень грустно, что мы видим разрушение трансатлантического единства, которое было свойственно последние годы. Это то изменение в приоритете, векторе, интересов, которое происходит в США", - отметил Лещенко. Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000126046.html
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000118957.html
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украина
саудовская аравия
россия
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в мире, украина, саудовская аравия, россия, владимир зеленский, сергей лещенко, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Саудовская Аравия, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лещенко, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США
В Киеве не хотят, чтобы Эр-Рияд стал хабом переговоров по Украине

Лещенко: Зеленский не хочет, чтобы в Эр-Рияде заработал новый хаб по Украине

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию поскольку не хочет, чтобы складывалось мнение, что в Эр-Рияде начал работать новый хаб для переговоров об урегулировании на Украине, заявил во вторник советник его офиса Сергей Лещенко.
Ранее во вторник Зеленский на фоне переговоров РФ и США в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду официальный визит в Саудовскую Аравию, он перенес его на 10 марта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов
Вчера, 18:05
"Он (Зеленский – ред.) сказал, что отменяет визит в Саудовскую Аравию, чтобы не складывалось мнение, что начал работать новый хаб для переговоров. Украина предлагает Турцию в качестве посредника, но Украина хочет, чтобы за столом переговоров был Евросоюз... президент хочет гарантий", - сказал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, до сих пор гарантий нет, есть только проект соглашения, по которому США хотят половину украинских полезных ископаемых без гарантий обороноспособности, безопасности и независимости Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах в Эр-Рияде
Вчера, 17:47
"В Саудовской Аравии была своя переговорная позиция России и Америки. Украина в ней не участвовала, приглашение не получала, о чем они там говорят - это их личные дела. Единственное, очень грустно, что мы видим разрушение трансатлантического единства, которое было свойственно последние годы. Это то изменение в приоритете, векторе, интересов, которое происходит в США", - отметил Лещенко.
Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры без него
Вчера, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСаудовская АравияРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛещенкоЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСША
 
 
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