В Киеве не хотят, чтобы Эр-Рияд стал хабом переговоров по Украине
Лещенко: Зеленский не хочет, чтобы в Эр-Рияде заработал новый хаб по Украине
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию поскольку не хочет, чтобы складывалось мнение, что в Эр-Рияде начал работать новый хаб для переговоров об урегулировании на Украине, заявил во вторник советник его офиса Сергей Лещенко.
Ранее во вторник Зеленский на фоне переговоров РФ и США в Эр-Рияде заявил, что отменил запланированный на среду официальный визит в Саудовскую Аравию, он перенес его на 10 марта.
"Он (Зеленский – ред.) сказал, что отменяет визит в Саудовскую Аравию, чтобы не складывалось мнение, что начал работать новый хаб для переговоров. Украина предлагает Турцию в качестве посредника, но Украина хочет, чтобы за столом переговоров был Евросоюз... президент хочет гарантий", - сказал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, до сих пор гарантий нет, есть только проект соглашения, по которому США хотят половину украинских полезных ископаемых без гарантий обороноспособности, безопасности и независимости Украины.
"В Саудовской Аравии была своя переговорная позиция России и Америки. Украина в ней не участвовала, приглашение не получала, о чем они там говорят - это их личные дела. Единственное, очень грустно, что мы видим разрушение трансатлантического единства, которое было свойственно последние годы. Это то изменение в приоритете, векторе, интересов, которое происходит в США", - отметил Лещенко.
Ранее агентство Блумберг писало, что Зеленский пытается собрать обрывки информации из косвенных источников о российско-американских переговорах высокого уровня, завершившихся во вторник в Эр-Рияде.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.