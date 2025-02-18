Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов
Рогов: встреча делегаций России и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что встреча делегаций России и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Владимира Зеленского.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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"Встреча делегаций России и США, на которой не нашлось места представителям киевского режима, вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения. Зеленский зол на администрацию Трампа, что в одночасье стал нелюбимым выкормышем западных хозяев", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, американцы фактически указали Зеленскому, что намерены решать серьезные дела без военного преступника и обезумившего узурпатора.