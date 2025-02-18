https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000126046.html

Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов

Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов - РИА Новости, 18.02.2025

Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:05:00+03:00

2025-02-18T18:05:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что встреча делегаций России и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Владимира Зеленского. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. "Встреча делегаций России и США, на которой не нашлось места представителям киевского режима, вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения. Зеленский зол на администрацию Трампа, что в одночасье стал нелюбимым выкормышем западных хозяев", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, американцы фактически указали Зеленскому, что намерены решать серьезные дела без военного преступника и обезумившего узурпатора.

https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп