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Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов - РИА Новости, 18.02.2025
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18:05 18.02.2025 (обновлено: 18:07 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000126046.html
Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов
Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов - РИА Новости, 18.02.2025
Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:05:00+03:00
2025-02-18T18:07:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что встреча делегаций России и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Владимира Зеленского. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии. "Встреча делегаций России и США, на которой не нашлось места представителям киевского режима, вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения. Зеленский зол на администрацию Трампа, что в одночасье стал нелюбимым выкормышем западных хозяев", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, американцы фактически указали Зеленскому, что намерены решать серьезные дела без военного преступника и обезумившего узурпатора.
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в мире, цены на нефть, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп
Встреча в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, заявил Рогов

Рогов: встреча делегаций России и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что встреча делегаций России и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Владимира Зеленского.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
«
"Встреча делегаций России и США, на которой не нашлось места представителям киевского режима, вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения. Зеленский зол на администрацию Трампа, что в одночасье стал нелюбимым выкормышем западных хозяев", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, американцы фактически указали Зеленскому, что намерены решать серьезные дела без военного преступника и обезумившего узурпатора.
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17 февраля, 15:56
 
В миреЦены на нефтьВладимир ЗеленскийВладимир РоговДональд Трамп
 
 
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