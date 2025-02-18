https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000089765.html

На Украине нашли "брата-близнеца" Зеленского

На Украине нашли "брата-близнеца" Зеленского - РИА Новости, 18.02.2025

На Украине нашли "брата-близнеца" Зеленского

Экс-президента Украины Петра Порошенко* нельзя назвать оппозицией по отношению к Владимиру Зеленскому, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:11:00+03:00

2025-02-18T16:11:00+03:00

2025-02-18T16:11:00+03:00

в мире

владимир зеленский

петр порошенко

украина

александр дубинский

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко* нельзя назвать оппозицией по отношению к Владимиру Зеленскому, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.По словам политика, оппозиционер имеет право и даже должен открыто высказываться о злоупотреблениях со стороны власти и подвергать ее конструктивной критике."Например, я могу заявить о том, что Зеленский — вор, мародер, убийца, аферист и предатель. А Порошенко, даже находясь под санкциями, этого сделать не может, потому что каждое из этих определений в полной мере может быть применено и к нему", — написал он.Дубинский отметил, что Порошенко* не просто в одном ряду с главой киевского режима, а "они — братья-близнецы".Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*. Они включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250218/sdelka-2000077837.html

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999971391.html

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в мире, владимир зеленский, петр порошенко, украина, александр дубинский