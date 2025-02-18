https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999954304.html

В Раде сделали заявление об аресте Зеленского

В Раде сделали заявление об аресте Зеленского - РИА Новости, 18.02.2025

В Раде сделали заявление об аресте Зеленского

Британский спецназ, который сейчас охраняет главу киевского режима Владимира Зеленского, может его и арестовать, такое мнение высказал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T02:35:00+03:00

2025-02-18T02:35:00+03:00

2025-02-18T02:35:00+03:00

в мире

сша

владимир зеленский

александр дубинский

скотт бессент

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Британский спецназ, который сейчас охраняет главу киевского режима Владимира Зеленского, может его и арестовать, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."<...> (Зеленский. — Прим. ред.), обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой", — написал он.Ранее британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что день визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев для подписания соглашения о продаже Украинских минералов может стать днем завершения политической карьеры Зеленского.

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999597257.html

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в мире, сша, владимир зеленский, александр дубинский, скотт бессент, верховная рада украины