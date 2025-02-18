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В Раде сделали заявление об аресте Зеленского - РИА Новости, 18.02.2025
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02:35 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-1999954304.html
В Раде сделали заявление об аресте Зеленского
В Раде сделали заявление об аресте Зеленского - РИА Новости, 18.02.2025
В Раде сделали заявление об аресте Зеленского
Британский спецназ, который сейчас охраняет главу киевского режима Владимира Зеленского, может его и арестовать, такое мнение высказал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T02:35:00+03:00
2025-02-18T02:35:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Британский спецназ, который сейчас охраняет главу киевского режима Владимира Зеленского, может его и арестовать, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."&lt;...&gt; (Зеленский. — Прим. ред.), обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой", — написал он.Ранее британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что день визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев для подписания соглашения о продаже Украинских минералов может стать днем завершения политической карьеры Зеленского.
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999597257.html
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в мире, сша, владимир зеленский, александр дубинский, скотт бессент, верховная рада украины
В мире, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Скотт Бессент, Верховная Рада Украины
В Раде сделали заявление об аресте Зеленского

Дубинский предупредил Зеленского об угрозе ареста британским спецназом

© Getty Images / Johannes SimonВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Британский спецназ, который сейчас охраняет главу киевского режима Владимира Зеленского, может его и арестовать, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"<...> (Зеленский. — Прим. ред.), обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой", — написал он.
Ранее британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что день визита министра финансов США Скотта Бессента в Киев для подписания соглашения о продаже Украинских минералов может стать днем завершения политической карьеры Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Слова Зеленского о смене гражданства возмутили украинцев
15 февраля, 18:04
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийСкотт БессентВерховная Рада Украины
 
 
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