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Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры без него - РИА Новости, 18.02.2025
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16:01 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/zelenskij-2000087858.html
Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры без него
Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры без него - РИА Новости, 18.02.2025
Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры без него
Владимир Зеленский на фоне прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговоров, на которых обсуждалась в том числе Украина, заявил, что Россия и США не... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:01:00+03:00
2025-02-18T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговоров, на которых обсуждалась в том числе Украина, заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по Киеву без его участия. "Всё, о чем Россия и США могут договориться - если они вообще хотят о чем-то договориться, - касается их двусторонних отношений. Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство", - сказал Зеленский в интервью германскому телеканалу ARD. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000058611.html
https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, ard, политика
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ARD, Политика
Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры без него

Зеленский: Россия и США не могут вести переговоры по Украине без ее участия

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговоров, на которых обсуждалась в том числе Украина, заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по Киеву без его участия.
"Всё, о чем Россия и США могут договориться - если они вообще хотят о чем-то договориться, - касается их двусторонних отношений. Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство", - сказал Зеленский в интервью германскому телеканалу ARD.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время встречи в Анкаре. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Анкаре начались переговоры Эрдогана с Зеленским
Вчера, 14:32
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России
17 февраля, 15:56
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковARDПолитика
 
 
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