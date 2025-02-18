Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры без него
Зеленский: Россия и США не могут вести переговоры по Украине без ее участия
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговоров, на которых обсуждалась в том числе Украина, заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по Киеву без его участия.
"Всё, о чем Россия и США могут договориться - если они вообще хотят о чем-то договориться, - касается их двусторонних отношений. Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство", - сказал Зеленский в интервью германскому телеканалу ARD.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".