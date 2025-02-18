https://ria.ru/20250218/zaporozhe-2000174059.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 18.02.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы раздались во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство "Укринформ". РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:32:00+03:00
2025-02-18T22:32:00+03:00
2025-02-18T22:32:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Взрывы раздались во вторник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство "Укринформ". "В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Официальной информации о взрывах не поступало. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в подконтрольных Киеву частях Запорожской области сигнал воздушной тревоги звучит около 40 минут. Кроме того, тревога также объявлена в Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250218/vsu-2000171899.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы