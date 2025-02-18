https://ria.ru/20250218/zaharova-2000064614.html

Захарова пошутила, что ее телефон разрывается от звонков CNN

Захарова пошутила, что ее телефон разрывается от звонков CNN - РИА Новости, 18.02.2025

Захарова пошутила, что ее телефон разрывается от звонков CNN

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга для СМИ, совпавшего по времени с российско-американскими переговорами в Эр-Рияде, пошутила РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:55:00+03:00

2025-02-18T14:55:00+03:00

2025-02-18T14:58:00+03:00

россия

сша

ближний восток

мария захарова

юрий ушаков

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга для СМИ, совпавшего по времени с российско-американскими переговорами в Эр-Рияде, пошутила о своем телефоне, "разрывающемся" от звонков журналистов американского канала CNN. "У меня просто разрывается телефон от корреспондентов CNN. Может кто-нибудь им сказать, что у нас брифинг? Я понимаю, что они исключительные, но не до такой же степени. Передайте им, пожалуйста. У меня уже трубка нагрелась", - с улыбкой сказала Захарова. Она также отметила, что журналисты американского канала могут подключиться к ее брифингу. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

https://ria.ru/20250218/razgovor-2000053384.html

https://ria.ru/20250218/zakharova-2000058239.html

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