https://ria.ru/20250218/youtube-2000170168.html

В Госдуме рассказали, что нужно для полноценной работы YouTube в России

В Госдуме рассказали, что нужно для полноценной работы YouTube в России - РИА Новости, 18.02.2025

В Госдуме рассказали, что нужно для полноценной работы YouTube в России

Google нужно оплатить штрафы и открыть в России представительство для полноценной работы YouTube, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:57:00+03:00

2025-02-18T21:57:00+03:00

2025-02-18T22:48:00+03:00

технологии

россия

антон горелкин

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андрей липов

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Google нужно оплатить штрафы и открыть в России представительство для полноценной работы YouTube, считает депутат Госдумы Антон Горелкин."По закону Google обязан открыть в России свое представительство взамен обанкроченного им же юрлица. Конечно, все штрафы тоже придется заплатить или же прийти к соглашению, устраивающему обе стороны каждого судебного иска", — отметил парламентарий. Долг Google перед российскими телеканалами достиг почти трех дуодециллионов рублей, передал ранее корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы. В настоящее время, по официальным подсчетам конкурсного управляющего, сумма долга составляет 2,8 дуодециллиона рублей (сумма с 39 нулями) и продолжает расти. "Одного условия снятия санкций недостаточно: даже если Google вновь получит возможность рассчитываться с российскими контрагентами и обслуживать свое кеширующее оборудование, ключевые вопросы остаются без ответа. Что будет с заблокированными YouTube-аккаунтами российских медиа и блогеров? Когда видеохостинг прекратит игнорировать судебные решения об удалении противоправного контента?" — заявил он РИА Новости.Депутат также отметил, что главный вопрос — это приземление компании в российскую юрисдикцию. Ранее суд неоднократно штрафовал корпорацию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Среди прочего Google обязали восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Всего было рассмотрено порядка 20 исков, истцами стали "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ Центр", НТВ и другие. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере ста тысяч рублей, сумма неустойки растет в геометрической прогрессии. В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. Позже Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов.Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Google сама создала для себя проблемы для работы в России, эта компания в целом и YouTube в частности должны соблюдать законы страны.

https://ria.ru/20250217/dolg-1999934212.html

https://ria.ru/20240828/vgd-1969023213.html

https://ria.ru/20241029/google-1980679586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, антон горелкин, александр хинштейн, андрей липов, youtube, google, rutube, владимир путин, госдума рф