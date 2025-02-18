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На танкере у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва - РИА Новости, 18.02.2025
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02:44 18.02.2025 (обновлено: 07:40 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/vzryvy-1999954459.html
На танкере у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва
На танкере у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва - РИА Новости, 18.02.2025
На танкере у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва
Два взрыва прогремели на танкере Seajewel в порту итальянского города Савона, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне, пишет Fatto... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T02:44:00+03:00
2025-02-18T07:40:00+03:00
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РИМ, 18 фев – РИА Новости. Два взрыва прогремели на танкере Seajewel в порту итальянского города Савона, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне, пишет Fatto Quotidiano. Экипаж судна под флагом Мальты сообщил об инциденте в ночь с пятницы на субботу во время выгрузки нефти, сообщила газета Corriere della Sera. Как пишет Fatto, "по некоторым свидетельствам", на обшивке корабля нашли пробоину со следами металла, вогнутого внутрь корпуса. Обследование после взрыва не выявило ни утечек нефти, ни пострадавших.Управление местного порта сообщило, что персонал остановил выгрузку нефти, столкнувшись с некоторыми неполадками, суть которых еще предстоит установить.Расследованием происшествия занимается прокуратура Савоны, которая привлекла к работе водолазную группу ВМС Италии и проинформировала местное управление по борьбе с мафией. Прокуратура не исключает ни одной из версий, от поломки до столкновения и взрыва. По предположению Corriere, речь может идти о применении взрывного устройства, нельзя также исключать, что сдетонировал неразорвавшийся боеприпас.Девятого февраля утром при подготовке к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области. Грузовые резервуары судна не были повреждены, экипаж не пострадал. Росморречфлот сообщал, что происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов.
https://ria.ru/20250207/gdynya-1997866186.html
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в мире, мальта, италия
В мире, Мальта, Италия
На танкере у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва

На танкере Seajewel у побережья итальянской Савоны произошли два взрыва

CC BY-SA 2.0 / Roberto Ferrari / Пожарные в ИталииПожарные в Италии
Пожарные в Италии - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Roberto Ferrari / Пожарные в Италии
Пожарные в Италии. Архивное фото
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РИМ, 18 фев – РИА Новости. Два взрыва прогремели на танкере Seajewel в порту итальянского города Савона, на корпусе судна образовалась пробоина со следами воздействия извне, пишет Fatto Quotidiano.
Экипаж судна под флагом Мальты сообщил об инциденте в ночь с пятницы на субботу во время выгрузки нефти, сообщила газета Corriere della Sera.
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Как пишет Fatto, "по некоторым свидетельствам", на обшивке корабля нашли пробоину со следами металла, вогнутого внутрь корпуса. Обследование после взрыва не выявило ни утечек нефти, ни пострадавших.
Управление местного порта сообщило, что персонал остановил выгрузку нефти, столкнувшись с некоторыми неполадками, суть которых еще предстоит установить.
Расследованием происшествия занимается прокуратура Савоны, которая привлекла к работе водолазную группу ВМС Италии и проинформировала местное управление по борьбе с мафией. Прокуратура не исключает ни одной из версий, от поломки до столкновения и взрыва. По предположению Corriere, речь может идти о применении взрывного устройства, нельзя также исключать, что сдетонировал неразорвавшийся боеприпас.
Девятого февраля утром при подготовке к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области. Грузовые резервуары судна не были повреждены, экипаж не пострадал. Росморречфлот сообщал, что происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов.
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