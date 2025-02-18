https://ria.ru/20250218/vsu-1999974772.html

ВСУ за сутки атаковали пять приграничных районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали пять приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 18.02.2025

ВСУ за сутки атаковали пять приграничных районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали пять приграничных районов Белгородской области более 60 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T09:36:00+03:00

2025-02-18T09:36:00+03:00

2025-02-18T09:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

валуйки

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали пять приграничных районов Белгородской области более 60 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 26 снарядов и совершены атаки с применением 66 беспилотников, из них 40 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, здании сельхозпредприятия и 4 грузовых автомобилях. "В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Долгое, Казинка, Новопетровка, Тогобиевка, Шелаево, а также хутор Нижние Мельницы подверглись обстрелу с применением 2 снарядов и атакам 22 беспилотников, из которых 18 были сбиты", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущено 14 боеприпасов и совершены атаки с помощью 10 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и четырем селам зафиксированы атаки с помощью 15 БПЛА. "В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Демидовка и Теребрено совершены атаки 5 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Ржевка, Середа, Терезовка и хутору Панков выпущено 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 14 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250217/gubernator-1999882756.html

https://ria.ru/20250216/dron-1999700692.html

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белгородская область, украина, валуйки, вячеслав гладков