ВСУ за сутки атаковали пять приграничных районов Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали пять районов Белгородской области более 60 беспилотниками
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали пять приграничных районов Белгородской области более 60 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 26 снарядов и совершены атаки с применением 66 беспилотников, из них 40 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, здании сельхозпредприятия и 4 грузовых автомобилях.
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Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущено 14 боеприпасов и совершены атаки с помощью 10 беспилотников. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и четырем селам зафиксированы атаки с помощью 15 БПЛА.
"В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Демидовка и Теребрено совершены атаки 5 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Ржевка, Середа, Терезовка и хутору Панков выпущено 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары с помощью 14 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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