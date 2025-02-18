https://ria.ru/20250218/vstrecha-2000058781.html

В Госдуме назвали встречу в Эр-Рияде разговором по душам

В Госдуме назвали встречу в Эр-Рияде разговором по душам - РИА Новости, 18.02.2025

В Госдуме назвали встречу в Эр-Рияде разговором по душам

Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал встречу делегаций России и США в Эр-Рияде первым за последние годы... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:34:00+03:00

2025-02-18T14:34:00+03:00

2025-02-18T14:34:00+03:00

сша

дмитрий белик

сергей лавров

юрий ушаков

госдума рф

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000005983_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_a389e3bab0d451839bf255507ad32b90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал встречу делегаций России и США в Эр-Рияде первым за последние годы разговором "по душам", в прениях которого рождаются новые отношения. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. От России за столом переговоров присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола председательствуют представители Саудовской Аравии. "Любое великое событие начинается с первого разговора по душам, именно в таких прениях и рождаются новые отношения. И сейчас за этими переговорами следит весь мир. Для кого-то это путь к свету, а для некоторых - трещина в той стене, которую они выстроили в отношениях с Российской Федерацией", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, до полного взаимопонимания между странами ещё далеко, так как за последние годы слишком много накопилось негатива. "Но первая дощечка в мост новых отношений с США без сомнения установлена. Теперь нам предстоят непростые долгие переговоры. Не во всем будет взаимопонимание, но есть диалог, а значит стороны слышат друг друга", - считает депутат.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000044657.html

https://ria.ru/20250218/ssha-2000054246.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, дмитрий белик, сергей лавров, юрий ушаков, госдума рф, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде