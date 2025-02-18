В Госдуме назвали встречу в Эр-Рияде разговором по душам
Депутат Белик назвал встречу в Эр-Рияде первым за годы разговором по душам
© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал встречу делегаций России и США в Эр-Рияде первым за последние годы разговором "по душам", в прениях которого рождаются новые отношения.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. От России за столом переговоров присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола председательствуют представители Саудовской Аравии.
"Любое великое событие начинается с первого разговора по душам, именно в таких прениях и рождаются новые отношения. И сейчас за этими переговорами следит весь мир. Для кого-то это путь к свету, а для некоторых - трещина в той стене, которую они выстроили в отношениях с Российской Федерацией", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, до полного взаимопонимания между странами ещё далеко, так как за последние годы слишком много накопилось негатива.
"Но первая дощечка в мост новых отношений с США без сомнения установлена. Теперь нам предстоят непростые долгие переговоры. Не во всем будет взаимопонимание, но есть диалог, а значит стороны слышат друг друга", - считает депутат.