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В Госдуме назвали встречу в Эр-Рияде разговором по душам - РИА Новости, 18.02.2025
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14:34 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/vstrecha-2000058781.html
В Госдуме назвали встречу в Эр-Рияде разговором по душам
В Госдуме назвали встречу в Эр-Рияде разговором по душам - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдуме назвали встречу в Эр-Рияде разговором по душам
Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал встречу делегаций России и США в Эр-Рияде первым за последние годы... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:34:00+03:00
2025-02-18T14:34:00+03:00
сша
дмитрий белик
сергей лавров
юрий ушаков
госдума рф
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал встречу делегаций России и США в Эр-Рияде первым за последние годы разговором "по душам", в прениях которого рождаются новые отношения. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. От России за столом переговоров присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола председательствуют представители Саудовской Аравии. "Любое великое событие начинается с первого разговора по душам, именно в таких прениях и рождаются новые отношения. И сейчас за этими переговорами следит весь мир. Для кого-то это путь к свету, а для некоторых - трещина в той стене, которую они выстроили в отношениях с Российской Федерацией", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, до полного взаимопонимания между странами ещё далеко, так как за последние годы слишком много накопилось негатива. "Но первая дощечка в мост новых отношений с США без сомнения установлена. Теперь нам предстоят непростые долгие переговоры. Не во всем будет взаимопонимание, но есть диалог, а значит стороны слышат друг друга", - считает депутат.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000044657.html
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сша, дмитрий белик, сергей лавров, юрий ушаков, госдума рф, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Дмитрий Белик, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Госдума РФ, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Госдуме назвали встречу в Эр-Рияде разговором по душам

Депутат Белик назвал встречу в Эр-Рияде первым за годы разговором по душам

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал встречу делегаций России и США в Эр-Рияде первым за последние годы разговором "по душам", в прениях которого рождаются новые отношения.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. От России за столом переговоров присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола председательствуют представители Саудовской Аравии.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Встреча в Эр-Рияде оказалась в центре внимания мировых СМИ
Вчера, 13:26
"Любое великое событие начинается с первого разговора по душам, именно в таких прениях и рождаются новые отношения. И сейчас за этими переговорами следит весь мир. Для кого-то это путь к свету, а для некоторых - трещина в той стене, которую они выстроили в отношениях с Российской Федерацией", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, до полного взаимопонимания между странами ещё далеко, так как за последние годы слишком много накопилось негатива.
"Но первая дощечка в мост новых отношений с США без сомнения установлена. Теперь нам предстоят непростые долгие переговоры. Не во всем будет взаимопонимание, но есть диалог, а значит стороны слышат друг друга", - считает депутат.
Американская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В МИД заявили о серьезном настрое США на переговорах
Вчера, 14:15
 
СШАДмитрий БеликСергей ЛавровЮрий УшаковГосдума РФВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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