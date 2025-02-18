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Белый дом назвал встречу в Эр-Рияде монументальным шагом к миру на Украине

Белый дом назвал встречу в Эр-Рияде монументальным шагом к миру на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Белый дом назвал встречу в Эр-Рияде монументальным шагом к миру на Украине

Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала "монументальным шагом" к миру на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:27:00+03:00

2025-02-18T21:27:00+03:00

2025-02-18T21:35:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

украина

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юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала "монументальным шагом" к миру на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира", - сообщила она в эфире телеканала Fox News.Левитт добавила, что встреча представителей Москвы и Вашингтона стала первым шагом из многих, которые потребуются для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что необходимо услышать все стороны конфликта и разговаривать с ними.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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