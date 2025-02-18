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Белый дом назвал встречу в Эр-Рияде монументальным шагом к миру на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
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21:27 18.02.2025 (обновлено: 21:35 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/vsrecha-2000167080.html
Белый дом назвал встречу в Эр-Рияде монументальным шагом к миру на Украине
Белый дом назвал встречу в Эр-Рияде монументальным шагом к миру на Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Белый дом назвал встречу в Эр-Рияде монументальным шагом к миру на Украине
Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала "монументальным шагом" к миру на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:27:00+03:00
2025-02-18T21:35:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
украина
сша
россия
администрация президента сша
в мире
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала "монументальным шагом" к миру на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира", - сообщила она в эфире телеканала Fox News.Левитт добавила, что встреча представителей Москвы и Вашингтона стала первым шагом из многих, которые потребуются для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что необходимо услышать все стороны конфликта и разговаривать с ними.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, украина, сша, россия, администрация президента сша, в мире, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, сергей лавров
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Украина, США, Россия, Администрация президента США, В мире, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров
Белый дом назвал встречу в Эр-Рияде монументальным шагом к миру на Украине

Белый дом: встреча делегаций США и России — монументальный шаг к миру на Украине

© AP Photo / Evelyn HocksteinАмериканская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Американская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Американская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала "монументальным шагом" к миру на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира", - сообщила она в эфире телеканала Fox News.
Левитт добавила, что встреча представителей Москвы и Вашингтона стала первым шагом из многих, которые потребуются для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что необходимо услышать все стороны конфликта и разговаривать с ними.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Делегации подвели итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 16:50
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеУкраинаСШАРоссияАдминистрация президента СШАВ миреЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевСергей Лавров
 
 
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