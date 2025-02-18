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В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям фашистов - РИА Новости, 18.02.2025
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23:44 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/vov-2000179072.html
В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям фашистов
В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям фашистов - РИА Новости, 18.02.2025
В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям фашистов
В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщил прокурор отдела по... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T23:44:00+03:00
2025-02-18T23:44:00+03:00
россия
ссср
херсонская область
великая отечественная война (1941-1945)
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ГРОДНО, 18 фев – РИА Новости. В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщил прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью управления генпрокуратуры РФ Виктор Павлов. "По поручению генерального прокурора России обеспечено направление в суды заявлений о признании деяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР. В настоящее время судами уже 27 регионов России таковыми признаны совершенные нацистами бесчеловечные преступления, которые невозможно оправдать военными действиями. В настоящее время подготовка таких заявлений завершается еще в 5 регионах, а в Мурманской и Херсонской областях уже начато их рассмотрение", - сказал Павлов во время международной научно-практической конференции "Геноцид советского народа: историко-правовая оценка" в белорусском Гродно. Он напомнил, что под надзором Генеральной прокуратуры России в центральном аппарате Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело о геноциде, совершенном в отношении советских граждан в различных регионах СССР. "В результате проделанной работы установлено, что немецко-фашистские захватчики и их пособники после вторжения на советскую территорию приступили к планомерному разрушению городов и сел оккупированных регионов, уничтожению мирного населения и военнопленных, в том числе в сети концлагерей. Руководствуясь приказами о том, что снабжение питанием местного населения, военнопленных является ненужной гуманностью, нацисты грабили и расхищали государственное и частное имущество, продукты питания и топливо, обрекая на голод и смерть ни в чем неповинных людей", - подчеркнул прокурор. Он подчеркнул, что указанные преступные действия являлись системными акциями по воплощению единого плана нацистской машины на уничтожение населения СССР, так что помимо уголовного преследования также организована масштабная работа в рамках гражданского судопроизводства. Павлов отметил, что порой ставится под сомнение целесообразность этой работы спустя десятилетия, когда всех виновников нет в живых. При этом прокурор обратил внимание, что в настоящее время ужасы геноцида, который был совершен в годы Великой Отечественной войны, забываются, что приводит к повторению старых ошибок. "Невозможно оставаться равнодушным к попыткам современных сторонников фашизма вновь поднять свою голову и продвинуть свою аморальную идеологию. Вызывают недоумение всплывающие на просторах интернета хвалебные слова нацизму, прославления гитлеровских извергов. При этом дело нередко не ограничивается только кощунственным постом или комментарием в соцсети – все чаще мы наблюдаем осквернение памятников воинам Красной Армии, уничтожение символов Победы, конфликты на национальной почве. Поэтому важно не допускать замалчивания злодеяний, порожденных нацизмом, самым страшным из которых является геноцид", - подчеркнул Павлов.
https://ria.ru/20250207/genotsid-1998010086.html
https://ria.ru/20250204/genotsid-1997326827.html
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россия, ссср, херсонская область , великая отечественная война (1941-1945)
Россия, СССР, Херсонская область , Великая Отечественная война (1941-1945)
В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям фашистов

В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям фашистов в ВОВ

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкНюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии. Архивное фото
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ГРОДНО, 18 фев – РИА Новости. В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщил прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью управления генпрокуратуры РФ Виктор Павлов.
"По поручению генерального прокурора России обеспечено направление в суды заявлений о признании деяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР. В настоящее время судами уже 27 регионов России таковыми признаны совершенные нацистами бесчеловечные преступления, которые невозможно оправдать военными действиями. В настоящее время подготовка таких заявлений завершается еще в 5 регионах, а в Мурманской и Херсонской областях уже начато их рассмотрение", - сказал Павлов во время международной научно-практической конференции "Геноцид советского народа: историко-правовая оценка" в белорусском Гродно.
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Он напомнил, что под надзором Генеральной прокуратуры России в центральном аппарате Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело о геноциде, совершенном в отношении советских граждан в различных регионах СССР. "В результате проделанной работы установлено, что немецко-фашистские захватчики и их пособники после вторжения на советскую территорию приступили к планомерному разрушению городов и сел оккупированных регионов, уничтожению мирного населения и военнопленных, в том числе в сети концлагерей. Руководствуясь приказами о том, что снабжение питанием местного населения, военнопленных является ненужной гуманностью, нацисты грабили и расхищали государственное и частное имущество, продукты питания и топливо, обрекая на голод и смерть ни в чем неповинных людей", - подчеркнул прокурор.
Он подчеркнул, что указанные преступные действия являлись системными акциями по воплощению единого плана нацистской машины на уничтожение населения СССР, так что помимо уголовного преследования также организована масштабная работа в рамках гражданского судопроизводства.
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Павлов отметил, что порой ставится под сомнение целесообразность этой работы спустя десятилетия, когда всех виновников нет в живых. При этом прокурор обратил внимание, что в настоящее время ужасы геноцида, который был совершен в годы Великой Отечественной войны, забываются, что приводит к повторению старых ошибок.
"Невозможно оставаться равнодушным к попыткам современных сторонников фашизма вновь поднять свою голову и продвинуть свою аморальную идеологию. Вызывают недоумение всплывающие на просторах интернета хвалебные слова нацизму, прославления гитлеровских извергов. При этом дело нередко не ограничивается только кощунственным постом или комментарием в соцсети – все чаще мы наблюдаем осквернение памятников воинам Красной Армии, уничтожение символов Победы, конфликты на национальной почве. Поэтому важно не допускать замалчивания злодеяний, порожденных нацизмом, самым страшным из которых является геноцид", - подчеркнул Павлов.
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