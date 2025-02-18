https://ria.ru/20250218/vov-2000179072.html

В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям фашистов

В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям фашистов - РИА Новости, 18.02.2025

В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям фашистов

В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщил прокурор отдела по... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T23:44:00+03:00

2025-02-18T23:44:00+03:00

2025-02-18T23:44:00+03:00

россия

ссср

херсонская область

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588625042_0:186:2794:1758_1920x0_80_0_0_d0c2713c040b0c96b90e9a3cc5fa2863.jpg

ГРОДНО, 18 фев – РИА Новости. В пяти регионах России пройдут судебные слушания по преступлениям немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщил прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью управления генпрокуратуры РФ Виктор Павлов. "По поручению генерального прокурора России обеспечено направление в суды заявлений о признании деяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР. В настоящее время судами уже 27 регионов России таковыми признаны совершенные нацистами бесчеловечные преступления, которые невозможно оправдать военными действиями. В настоящее время подготовка таких заявлений завершается еще в 5 регионах, а в Мурманской и Херсонской областях уже начато их рассмотрение", - сказал Павлов во время международной научно-практической конференции "Геноцид советского народа: историко-правовая оценка" в белорусском Гродно. Он напомнил, что под надзором Генеральной прокуратуры России в центральном аппарате Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело о геноциде, совершенном в отношении советских граждан в различных регионах СССР. "В результате проделанной работы установлено, что немецко-фашистские захватчики и их пособники после вторжения на советскую территорию приступили к планомерному разрушению городов и сел оккупированных регионов, уничтожению мирного населения и военнопленных, в том числе в сети концлагерей. Руководствуясь приказами о том, что снабжение питанием местного населения, военнопленных является ненужной гуманностью, нацисты грабили и расхищали государственное и частное имущество, продукты питания и топливо, обрекая на голод и смерть ни в чем неповинных людей", - подчеркнул прокурор. Он подчеркнул, что указанные преступные действия являлись системными акциями по воплощению единого плана нацистской машины на уничтожение населения СССР, так что помимо уголовного преследования также организована масштабная работа в рамках гражданского судопроизводства. Павлов отметил, что порой ставится под сомнение целесообразность этой работы спустя десятилетия, когда всех виновников нет в живых. При этом прокурор обратил внимание, что в настоящее время ужасы геноцида, который был совершен в годы Великой Отечественной войны, забываются, что приводит к повторению старых ошибок. "Невозможно оставаться равнодушным к попыткам современных сторонников фашизма вновь поднять свою голову и продвинуть свою аморальную идеологию. Вызывают недоумение всплывающие на просторах интернета хвалебные слова нацизму, прославления гитлеровских извергов. При этом дело нередко не ограничивается только кощунственным постом или комментарием в соцсети – все чаще мы наблюдаем осквернение памятников воинам Красной Армии, уничтожение символов Победы, конфликты на национальной почве. Поэтому важно не допускать замалчивания злодеяний, порожденных нацизмом, самым страшным из которых является геноцид", - подчеркнул Павлов.

https://ria.ru/20250207/genotsid-1998010086.html

https://ria.ru/20250204/genotsid-1997326827.html

https://ria.ru/20241009/kbr-1977139865.html

россия

ссср

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, херсонская область , великая отечественная война (1941-1945)