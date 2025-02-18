https://ria.ru/20250218/vengriya-2000167984.html

Венгрия доказала правоту, не разрывая дипломатии с Россией, заявил Сийярто

Венгрия доказала правоту, не разрывая дипломатии с Россией, заявил Сийярто - РИА Новости, 18.02.2025

Венгрия доказала правоту, не разрывая дипломатии с Россией, заявил Сийярто

Со временем была доказана правота Венгрии, которая не разрывала дипломатических каналов с Россией, поддерживала с ней связи, выступала за мирное урегулирование... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:37:00+03:00

2025-02-18T21:37:00+03:00

2025-02-18T21:55:00+03:00

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ООН, 18 фев - РИА Новости. Со временем была доказана правота Венгрии, которая не разрывала дипломатических каналов с Россией, поддерживала с ней связи, выступала за мирное урегулирование и призывала к этому остальных, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы приветствуем начало прямых переговоров между США и Россией на самом высоком уровне. Мы поддерживали такие переговоры уже три года, когда говорили, что сохраняем открытыми каналы связи, ищем дипломатическое решение и поддерживаем отношения с Россией, и из-за этого мы претерпели серьезные нападки и оказались под прицелом международной политики. Мы сказали, что на поле боя нет решения этой проблемы,.. единственное возможное решение - за столом переговоров. И то, что происходит сейчас, показывает, что мы были правы", - сказал Сийярто, выступая на заседании Совета безопасности ООН. Глава венгерского МИД также выразил благодарность Китаю за "сохранение лагеря сторонников мира" в последние годы, в частности создание группы "Друзья мира" стран Глобального Юга, и выразил надежду, что "их усилия принесут плоды".Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250218/oon-2000102831.html

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999951274.html

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