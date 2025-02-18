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Ушаков описал ситуацию в отношениях с США до прихода Трампа - РИА Новости, 18.02.2025
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18:56 18.02.2025 (обновлено: 19:00 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ushakov-2000143643.html
Ушаков описал ситуацию в отношениях с США до прихода Трампа
Ушаков описал ситуацию в отношениях с США до прихода Трампа - РИА Новости, 18.02.2025
Ушаков описал ситуацию в отношениях с США до прихода Трампа
Ситуации в отношениях России и США хуже, чем до прихода американского президента Дональда Трампа, не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:56:00+03:00
2025-02-18T19:00:00+03:00
украина
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
ближний восток
юрий ушаков
сша
сергей лавров
дональд трамп
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуации в отношениях России и США хуже, чем до прихода американского президента Дональда Трампа, не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Хуже, чем было накануне прихода Трампа, наверное, не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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украина
россия
ближний восток
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украина, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, ближний восток, юрий ушаков, сша, сергей лавров, дональд трамп
Украина, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Ближний Восток, Юрий Ушаков, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Ушаков описал ситуацию в отношениях с США до прихода Трампа

Ушаков: ситуации в отношениях России и США хуже, чем до прихода Трампа, не было

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуации в отношениях России и США хуже, чем до прихода американского президента Дональда Трампа, не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Хуже, чем было накануне прихода Трампа, наверное, не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
 
УкраинаРоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеБлижний ВостокЮрий УшаковСШАСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
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