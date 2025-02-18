https://ria.ru/20250218/ushakov-2000143643.html

Ушаков описал ситуацию в отношениях с США до прихода Трампа

Ушаков описал ситуацию в отношениях с США до прихода Трампа - РИА Новости, 18.02.2025

Ушаков описал ситуацию в отношениях с США до прихода Трампа

Ситуации в отношениях России и США хуже, чем до прихода американского президента Дональда Трампа, не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:56:00+03:00

2025-02-18T18:56:00+03:00

2025-02-18T19:00:00+03:00

украина

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

ближний восток

юрий ушаков

сша

сергей лавров

дональд трамп

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуации в отношениях России и США хуже, чем до прихода американского президента Дональда Трампа, не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Хуже, чем было накануне прихода Трампа, наверное, не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

украина

россия

ближний восток

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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