Ушаков описал ситуацию в отношениях с США до прихода Трампа
Ушаков: ситуации в отношениях России и США хуже, чем до прихода Трампа, не было
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков во время двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ситуации в отношениях России и США хуже, чем до прихода американского президента Дональда Трампа, не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Хуже, чем было накануне прихода Трампа, наверное, не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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