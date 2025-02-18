https://ria.ru/20250218/ushakov-2000140764.html

Ушаков рассказал о планах по созданию спецгруппы России и США по Украине

Ушаков рассказал о планах по созданию спецгруппы России и США по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Ушаков рассказал о планах по созданию спецгруппы России и США по Украине

Россия и США создадут спецгруппу, которая займется обсуждением нюансов ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:52:00+03:00

2025-02-18T18:52:00+03:00

2025-02-18T19:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

россия

украина

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юрий ушаков

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Россия и США создадут спецгруппу, которая займется обсуждением нюансов ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."По Украине мы изложили наши принципиальные позиции, подчеркнули необходимость учёта первопричин конфликта. Американцы, я бы сказал, достаточно бегло обозначили свои подходы и после этого вот условились о том, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займется обсуждением всех нюансов этой проблемы", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/rossiya-2000142675.html

россия

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