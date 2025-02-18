Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о планах по созданию спецгруппы России и США по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 18.02.2025 (обновлено: 19:05 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ushakov-2000140764.html
Ушаков рассказал о планах по созданию спецгруппы России и США по Украине
Ушаков рассказал о планах по созданию спецгруппы России и США по Украине - РИА Новости, 18.02.2025
Ушаков рассказал о планах по созданию спецгруппы России и США по Украине
Россия и США создадут спецгруппу, которая займется обсуждением нюансов ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:52:00+03:00
2025-02-18T19:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
украина
сша
юрий ушаков
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_513:0:2829:1303_1920x0_80_0_0_4cc711677a8956f62da51b469bf5831d.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Россия и США создадут спецгруппу, которая займется обсуждением нюансов ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."По Украине мы изложили наши принципиальные позиции, подчеркнули необходимость учёта первопричин конфликта. Американцы, я бы сказал, достаточно бегло обозначили свои подходы и после этого вот условились о том, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займется обсуждением всех нюансов этой проблемы", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/rossiya-2000142675.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_211a833417c9fcce2327c0eff1d5a396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, украина, сша, юрий ушаков, сергей лавров, дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, Украина, США, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Дональд Трамп, В мире
Ушаков рассказал о планах по созданию спецгруппы России и США по Украине

Ушаков: Россия и США создадут спецгруппу по вопросам украинского конфликта

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Россия и США создадут спецгруппу, которая займется обсуждением нюансов ситуации на Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По Украине мы изложили наши принципиальные позиции, подчеркнули необходимость учёта первопричин конфликта. Американцы, я бы сказал, достаточно бегло обозначили свои подходы и после этого вот условились о том, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займется обсуждением всех нюансов этой проблемы", - сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия на переговорах с США указала на первопричины конфликта на Украине
Вчера, 18:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссияУкраинаСШАЮрий УшаковСергей ЛавровДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала