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США бегло изложили подходы к урегулированию на Украине, сообщил Ушаков
США бегло изложили подходы к урегулированию на Украине, сообщил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
США бегло изложили подходы к урегулированию на Украине, сообщил Ушаков
США на переговорах в саудовской столице достаточно бегло изложили свои подходы к урегулированию конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:45:00+03:00
2025-02-18T18:45:00+03:00
2025-02-18T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США на переговорах в саудовской столице достаточно бегло изложили свои подходы к урегулированию конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Американцы, я бы сказал, достаточно бегло обозначили свои подходы", - сказал Ушаков в интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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США бегло изложили подходы к урегулированию на Украине, сообщил Ушаков
Ушаков: американцы в Эр-Рияде бегло изложили подходы к урегулированию на Украине