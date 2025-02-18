https://ria.ru/20250218/ushakov-2000137640.html

США бегло изложили подходы к урегулированию на Украине, сообщил Ушаков

США бегло изложили подходы к урегулированию на Украине, сообщил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025

США бегло изложили подходы к урегулированию на Украине, сообщил Ушаков

США на переговорах в саудовской столице достаточно бегло изложили свои подходы к урегулированию конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:45:00+03:00

2025-02-18T18:45:00+03:00

2025-02-18T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США на переговорах в саудовской столице достаточно бегло изложили свои подходы к урегулированию конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Американцы, я бы сказал, достаточно бегло обозначили свои подходы", - сказал Ушаков в интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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