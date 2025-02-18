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Россия и США будут вместе работать по вопросам повестки дня, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
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18:19 18.02.2025 (обновлено: 18:35 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ushakov-2000129371.html
Россия и США будут вместе работать по вопросам повестки дня, заявил Ушаков
Россия и США будут вместе работать по вопросам повестки дня, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США будут вместе работать по вопросам повестки дня, заявил Ушаков
Россия и США договорились совместно работать по многим вопросам повестки дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:19:00+03:00
2025-02-18T18:35:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
сша
юрий ушаков
евгений попов
сергей лавров
ближний восток
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США договорились совместно работать по многим вопросам повестки дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Конкретно договорились совместно работать по многим вопросам повестки дня", - сказал Ушаков в интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.По его словам, стороны выделили отдельные сектора, по которым сотрудники, в том числе по линии МИД, будут контактировать и пытаться договориться.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/ushakov-2000128451.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, юрий ушаков, евгений попов, сергей лавров, ближний восток, в мире
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США, Юрий Ушаков, Евгений Попов, Сергей Лавров, Ближний Восток, В мире
Россия и США будут вместе работать по вопросам повестки дня, заявил Ушаков

Ушаков: Россия и США договорились совместно работать по вопросам повестки дня

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США договорились совместно работать по многим вопросам повестки дня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Конкретно договорились совместно работать по многим вопросам повестки дня", - сказал Ушаков в интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Ушаков рассказал, кого выбрали США в качестве представителя для переговоров
Вчера, 18:16
По его словам, стороны выделили отдельные сектора, по которым сотрудники, в том числе по линии МИД, будут контактировать и пытаться договориться.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр - Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
У российской делегации будет программа по саудовской линии, заявил Ушаков
Вчера, 15:27
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссияСШАЮрий УшаковЕвгений ПоповСергей ЛавровБлижний ВостокВ мире
 
 
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