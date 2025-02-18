https://ria.ru/20250218/ushakov-2000074708.html

Ушаков: переговорщики России и США начнут контакты по Украине в свое время

Ушаков: переговорщики России и США начнут контакты по Украине в свое время - РИА Новости, 18.02.2025

Ушаков: переговорщики России и США начнут контакты по Украине в свое время

Отдельные команды переговорщиков РФ и США начнут контакты по Украине в свое время, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:23:00+03:00

2025-02-18T15:23:00+03:00

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сша

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юрий ушаков

сергей лавров

марко рубио

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отдельные команды переговорщиков РФ и США начнут контакты по Украине в свое время, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. "Да, мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт", - ответил Ушаков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о том, касались ли переговоры темы украинского урегулирования.

https://ria.ru/20250218/putin-2000073598.html

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россия, сша, украина, юрий ушаков, сергей лавров, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде