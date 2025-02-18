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Ушаков: переговорщики России и США начнут контакты по Украине в свое время
Ушаков: переговорщики России и США начнут контакты по Украине в свое время - РИА Новости, 18.02.2025
Ушаков: переговорщики России и США начнут контакты по Украине в свое время
Отдельные команды переговорщиков РФ и США начнут контакты по Украине в свое время, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:23:00+03:00
2025-02-18T15:23:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отдельные команды переговорщиков РФ и США начнут контакты по Украине в свое время, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. "Да, мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт", - ответил Ушаков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о том, касались ли переговоры темы украинского урегулирования.
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Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Ушаков: переговорщики России и США начнут контакты по Украине в свое время
Ушаков: команды переговорщиков РФ и США начнут контакты по Украине в свое время