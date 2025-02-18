https://ria.ru/20250218/ushakov-2000072703.html
Пока трудно сказать о сближении позиций России и США, заявил Ушаков
Пока трудно сказать о сближении позиций России и США, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Пока трудно сказать о сближении позиций России и США, заявил Ушаков
Пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:17:00+03:00
2025-02-18T15:17:00+03:00
2025-02-18T15:19:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
юрий ушаков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был. Мы будем учитывать интересы другие и продвигать двусторонние отношения", - сказал он после переговоров, отвечая на вопрос о сближении России и США.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Юрий Ушаков
Пока трудно сказать о сближении позиций России и США, заявил Ушаков
Ушаков: пока трудно оценить сближение позиций РФ и США, но разговор об этом шел