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Пока трудно сказать о сближении позиций России и США, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
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15:17 18.02.2025 (обновлено: 15:19 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ushakov-2000072703.html
Пока трудно сказать о сближении позиций России и США, заявил Ушаков
Пока трудно сказать о сближении позиций России и США, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Пока трудно сказать о сближении позиций России и США, заявил Ушаков
Пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
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2025-02-18T15:19:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
юрий ушаков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был. Мы будем учитывать интересы другие и продвигать двусторонние отношения", - сказал он после переговоров, отвечая на вопрос о сближении России и США.
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, юрий ушаков
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Юрий Ушаков
Пока трудно сказать о сближении позиций России и США, заявил Ушаков

Ушаков: пока трудно оценить сближение позиций РФ и США, но разговор об этом шел

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Пока трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был. Мы будем учитывать интересы другие и продвигать двусторонние отношения", - сказал он после переговоров, отвечая на вопрос о сближении России и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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РоссияСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеЮрий Ушаков
 
 
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