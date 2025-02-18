https://ria.ru/20250218/ushakov-2000070335.html

Ушаков призвал к плотной работе перед встречей лидеров США и России

Ушаков призвал к плотной работе перед встречей лидеров США и России - РИА Новости, 18.02.2025

Ушаков призвал к плотной работе перед встречей лидеров США и России

Нужна плотная работа перед встречей лидеров США и РФ, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:12:00+03:00

2025-02-18T15:12:00+03:00

2025-02-18T15:20:00+03:00

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ближний восток

юрий ушаков

сергей лавров

марко рубио

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Нужна плотная работа перед встречей лидеров США и РФ, заявил помощник президента России Юрий Ушаков."Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, о конкретных датах встречи лидеров", - сказал Ушаков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о перспективах встречи лидеров США и РФ.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны - помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/putin-2000073598.html

россия

сша

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