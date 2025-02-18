https://ria.ru/20250218/ushakov-2000070335.html
Ушаков призвал к плотной работе перед встречей лидеров США и России
Ушаков призвал к плотной работе перед встречей лидеров США и России - РИА Новости, 18.02.2025
Ушаков призвал к плотной работе перед встречей лидеров США и России
Нужна плотная работа перед встречей лидеров США и РФ, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:12:00+03:00
2025-02-18T15:20:00+03:00
россия
сша
ближний восток
юрий ушаков
сергей лавров
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_513:0:2829:1303_1920x0_80_0_0_4cc711677a8956f62da51b469bf5831d.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Нужна плотная работа перед встречей лидеров США и РФ, заявил помощник президента России Юрий Ушаков."Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, о конкретных датах встречи лидеров", - сказал Ушаков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о перспективах встречи лидеров США и РФ.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны - помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/putin-2000073598.html
россия
сша
ближний восток
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_211a833417c9fcce2327c0eff1d5a396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ближний восток, юрий ушаков, сергей лавров, марко рубио, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, украина
Россия, США, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Украина
Ушаков призвал к плотной работе перед встречей лидеров США и России
Ушаков заявил, что нужна плотная работа перед встречей лидеров США и России