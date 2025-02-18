https://ria.ru/20250218/ushakov-2000069737.html

Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков

Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков

Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:10:00+03:00

2025-02-18T15:10:00+03:00

2025-02-18T15:18:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

юрий ушаков

москва

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_513:0:2829:1303_1920x0_80_0_0_4cc711677a8956f62da51b469bf5831d.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала".Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник.

https://ria.ru/20250218/ssha-2000071335.html

россия

сша

вашингтон (штат)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), юрий ушаков, москва, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде