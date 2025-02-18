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Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:10:00+03:00
2025-02-18T15:10:00+03:00
2025-02-18T15:18:00+03:00
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юрий ушаков
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала".Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник.
https://ria.ru/20250218/ssha-2000071335.html
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россия, сша, вашингтон (штат), юрий ушаков, москва, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Вашингтон (штат), Юрий Ушаков, Москва, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков
Ушаков: РФ и США договорились о продвижении двусторонних отношений