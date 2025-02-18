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Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
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15:10 18.02.2025 (обновлено: 15:18 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ushakov-2000069737.html
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:10:00+03:00
2025-02-18T15:18:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
юрий ушаков
москва
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала".Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник.
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россия, сша, вашингтон (штат), юрий ушаков, москва, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Вашингтон (штат), Юрий Ушаков, Москва, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, заявил Ушаков

Ушаков: РФ и США договорились о продвижении двусторонних отношений

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала".
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США создадут условия для встречи лидеров стран, заявил Ушаков
Вчера, 15:14
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Юрий УшаковМоскваПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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