https://ria.ru/20250218/ushakov-2000069169.html

Ушаков: между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам

Ушаков: между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам - РИА Новости, 18.02.2025

Ушаков: между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам

В Эр-Рияде между Россией и США был серьезный разговор по всем вопросам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:09:00+03:00

2025-02-18T15:09:00+03:00

2025-02-18T15:26:00+03:00

россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_513:0:2829:1303_1920x0_80_0_0_4cc711677a8956f62da51b469bf5831d.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Эр-Рияде между Россией и США был серьезный разговор по всем вопросам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Да. А что, почему нет? Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, провели ли все 4,5 часа делегации вместе.Он добавил, что пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000070671.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде