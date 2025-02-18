https://ria.ru/20250218/ushakov-2000069169.html
Ушаков: между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам
Ушаков: между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам - РИА Новости, 18.02.2025
Ушаков: между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам
В Эр-Рияде между Россией и США был серьезный разговор по всем вопросам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:09:00+03:00
2025-02-18T15:09:00+03:00
2025-02-18T15:26:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Эр-Рияде между Россией и США был серьезный разговор по всем вопросам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Да. А что, почему нет? Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, провели ли все 4,5 часа делегации вместе.Он добавил, что пока трудно сказать, сближаются США с Россией или нет, но разговор об этом был.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000070671.html
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Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Ушаков: между Россией и США состоялся серьезный разговор по всем вопросам
Ушаков: в Эр-Рияде между Россией и США был серьезный разговор по всем вопросам