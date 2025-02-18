https://ria.ru/20250218/ukraina-2000168174.html

Кулеба дал неожиданный совет украинцам на фоне переговоров России и США

Кулеба дал неожиданный совет украинцам на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 18.02.2025

Кулеба дал неожиданный совет украинцам на фоне переговоров России и США

Украинцам не стоит ждать приятных новостей в ближайшей перспективе, написал экс-глава МИД Дмитрий Кулеба в Instagram* перед началом переговоров России и США в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:37:00+03:00

2025-02-18T21:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинцам не стоит ждать приятных новостей в ближайшей перспективе, написал экс-глава МИД Дмитрий Кулеба в Instagram* перед началом переговоров России и США в Эр-Рияде."В ближайшие недели не ищите света в новостях", — говорится в публикации.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000163271.html

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