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Кулеба дал неожиданный совет украинцам на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 18.02.2025
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21:37 18.02.2025 (обновлено: 23:18 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ukraina-2000168174.html
Кулеба дал неожиданный совет украинцам на фоне переговоров России и США
Кулеба дал неожиданный совет украинцам на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 18.02.2025
Кулеба дал неожиданный совет украинцам на фоне переговоров России и США
Украинцам не стоит ждать приятных новостей в ближайшей перспективе, написал экс-глава МИД Дмитрий Кулеба в Instagram* перед началом переговоров России и США в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:37:00+03:00
2025-02-18T23:18:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинцам не стоит ждать приятных новостей в ближайшей перспективе, написал экс-глава МИД Дмитрий Кулеба в Instagram* перед началом переговоров России и США в Эр-Рияде."В ближайшие недели не ищите света в новостях", — говорится в публикации.Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000163271.html
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий кулеба
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Кулеба
Кулеба дал неожиданный совет украинцам на фоне переговоров России и США

Кулеба: украинцам не стоит ждать хороших новостей в ближайшее время

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинцам не стоит ждать приятных новостей в ближайшей перспективе, написал экс-глава МИД Дмитрий Кулеба в Instagram* перед началом переговоров России и США в Эр-Рияде.
"В ближайшие недели не ищите света в новостях", — говорится в публикации.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Киев бросило в дрожь из-за переговоров России и США, пишут СМИ
Вчера, 20:49
Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
На Западе выступили с предупреждением ЕС после переговоров России и США
Вчера, 17:15
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий Кулеба
 
 
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