https://ria.ru/20250218/ukraina-2000131635.html

Эксперт объяснил, почему Россия и США не позвали Украину на переговоры

Эксперт объяснил, почему Россия и США не позвали Украину на переговоры - РИА Новости, 18.02.2025

Эксперт объяснил, почему Россия и США не позвали Украину на переговоры

Переговоры между РФ и США прошли без Украины, так как двусторонний формат диалога не предусматривает участие третей стороны, сообщил РИА Новости главный научный РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:27:00+03:00

2025-02-18T18:27:00+03:00

2025-02-18T18:27:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Переговоры между РФ и США прошли без Украины, так как двусторонний формат диалога не предусматривает участие третей стороны, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. "Это двусторонний диалог, в ходе которого стороны обсуждают проблемы своих отношений, и непонятно, зачем и почему должна вмешиваться третья сторона", - сказал он. По словам эксперта, тема завершения конфликта на Украине является ключевой в ходе переговоров РФ и США. Батюк считает, что по итогам переговоров вряд ли появится мирный план по Украине. Большим успехом уже можно будет считать сближение позиций по украинскому вопросу, отметил эксперт. Он также считает, что скорее всего в ходе переговоров в Эр-Рияде сторонам удастся договориться о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры в Саудовской Аравии, так как Украина не принимает в них участие.

https://ria.ru/20250218/peregovory-2000069646.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир батюк, юрий ушаков, сергей лавров