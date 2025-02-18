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Медведев назвал атаку Киева по КТК на Кубани ударом по Трампу - РИА Новости, 18.02.2025
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09:19 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/udar-1999972119.html
Медведев назвал атаку Киева по КТК на Кубани ударом по Трампу
Медведев назвал атаку Киева по КТК на Кубани ударом по Трампу - РИА Новости, 18.02.2025
Медведев назвал атаку Киева по КТК на Кубани ударом по Трампу
Атака Киева по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" - это тройной удар по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу из-за... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T09:19:00+03:00
2025-02-18T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Атака Киева по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" - это тройной удар по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу из-за отчаяния, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В новой публикации в Telegram-канале Медведев указал на то, что КТК - отнюдь не российский актив, а нефть в нем принадлежит в определённых пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские. Зампред Совбеза отметил, что в 2024 году доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65%. "Неонацистский режим в Киеве, конечно, это знал. И несмотря на высочайшую зависимость от Вашингтона, намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки", - заявил Медведев. Действия Украины Медведев объяснил отчаянием и сравнил киевский режим с животным, набросившимся на своего хозяина, "который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож". "Удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. Зачем же кусать, спросите вы, если можно дружелюбно хрюкать, преданно заглядывая в глаза кормильцу? Но униженное животное в страшном отчаянии", - отметил Медведев. Таким образом, по мнению зампреда Совбеза РФ, киевский режим хочет доказать кормильцу, что "животное" перестало быть "домашним" и представляет опасность для всего "скотного двора", и даже для самого владельца. "Теперь хозяину агрессивной твари придется проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить свое здоровье. Для этого, как известно, есть два способа. Первый – сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, параллельно наблюдая за поведением подозрительной твари. А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства – на всякий случай поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга", - написал Медведев. Какой из них выберет новая администрация США, покажет ближайшее время, добавил он. Ранее в понедельник сообщалось, что нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах. НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России. Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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Цены на нефть, Киев, США, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Транснефть, Казмунайгаз, Chevron , В мире
Медведев назвал атаку Киева по КТК на Кубани ударом по Трампу

Медведев назвал атаку Киева по КТК на Кубани ударом по Трампу из-за отчаянья

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Атака Киева по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" - это тройной удар по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу из-за отчаяния, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В новой публикации в Telegram-канале Медведев указал на то, что КТК - отнюдь не российский актив, а нефть в нем принадлежит в определённых пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские. Зампред Совбеза отметил, что в 2024 году доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65%.
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"Неонацистский режим в Киеве, конечно, это знал. И несмотря на высочайшую зависимость от Вашингтона, намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки", - заявил Медведев.
Действия Украины Медведев объяснил отчаянием и сравнил киевский режим с животным, набросившимся на своего хозяина, "который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож".
"Удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. Зачем же кусать, спросите вы, если можно дружелюбно хрюкать, преданно заглядывая в глаза кормильцу? Но униженное животное в страшном отчаянии", - отметил Медведев.
Таким образом, по мнению зампреда Совбеза РФ, киевский режим хочет доказать кормильцу, что "животное" перестало быть "домашним" и представляет опасность для всего "скотного двора", и даже для самого владельца.
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"Теперь хозяину агрессивной твари придется проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить свое здоровье. Для этого, как известно, есть два способа. Первый – сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, параллельно наблюдая за поведением подозрительной твари. А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства – на всякий случай поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга", - написал Медведев.
Какой из них выберет новая администрация США, покажет ближайшее время, добавил он.
Ранее в понедельник сообщалось, что нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
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НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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