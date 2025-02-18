Турция готова принять переговоры по Украине, пишут СМИ
Türkiye: Фидан сообщил США о готовности принять переговоры по Украине
© Getty Images / Anadolu/Murat GokГлава МИД Турции Хакан Фидан на конференции по безопасности в Мюнхене
© Getty Images / Anadolu/Murat Gok
Глава МИД Турции Хакан Фидан на конференции по безопасности в Мюнхене . Архивное фото
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АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров на конференции по безопасности в Мюнхене заявил спецпредставителю президента США по России и Украине Киту Келлогу и госсекретарю Марко Рубио о готовности Анкары принять переговоры по Украине, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча будет посвящена прежде всего восстановлению комплекса российско-американских отношений. Несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически окончен, написал в понедельник американский журнал National Interest. По мнению автора, в большинстве стран согласятся с тем, что Москва одержала верх над противником.
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"Фидан, встретившийся в Мюнхене с (Марком) Рубио, а также со специальным представителем Трампа по Украине и России Китом Келлогом, главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, высказал мнение, что Турция должна быть частью процесса. Сообщается, что Анкара также подняла вопрос о возможности проведения переговоров о прекращении огня или мирных переговоров. Как стало известно, Анкара заявила, что у нее тесные связи с обеими странами и она может внести больший вклад, чем многие другие игроки", - пишет издание.
Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Ранее Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.