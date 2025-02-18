В Киеве третий раз за сутки объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в Киеве и нескольких областях Украины
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги был объявлен в украинской столице в 22.27 мск. Спустя минуту тревога расширилась на Киевскую, Полтавскую, Черкасску и Кировоградскую области.
Согласно карте, сигнал звучит также в Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Ранее во вторник тревога уже объявлялась дважды в Киеве, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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